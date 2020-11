Что в кино с 19 ноября: антиутопия от Сенцова-Сейтаблаева и другие новинки в кинотеатрах в условиях карантина выходного дня

Новая кинопрокатная неделя в условиях продолжающегося карантина выходного дня прогнозируемо осталась без громких кинопремьер. Но это не значит, что «на большом экране» сейчас совсем нечего посмотреть. Тем более, что кинотеатрам сейчас так необходима поддержка зрителей. Например, на этой неделе в украинский прокат выходит антиутопия «Номера» от Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева. О других премьерах 19 ноября читайте в обзоре УНИАН.

Номера / Номери / Numbers (Украина, Польша, Чехия, Франция, 2020)

Драма-антиутопия «Номера», пожалуй, одна из главных премьер года украинского производства. Мировая премьера фильма состоялась еще в феврале 2020 года в рамках программы специальных показов Berlinale Special 70 юбилейного Берлинского кинофестиваля, и вот наконец его увидит украинский зритель.

В фильме зрителю показывают общество Номеров, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В этом мире все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев-Номеров уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому неизвестны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет новая лучше предыдущей?

Фильм поставлен по одноименной пьесе украинского писателя и режиссера Олега Сенцова родом из Симферополя, который в начале российской агрессии в Крыму и на Донбассе в мае 2014 года был похищен и вывезен российским силовиками с оккупированного полуострова. В российском плену, где его незаконно осудили и посадили в тюрьму, он провел более пяти лет, и за все это время оккупантам не удалось его сломить. В Украину политзаключенный Кремля вернулся только в сентябре 2019 года в рамках обмена российских преступников из Украины на украинских военнопленные из РФ. Олег Сенцов стал одним из символов российского произвола по отношению к Украине, о нем говорил весь мир, оказывая ему поддержку и вручая всевозможные награды в области защиты прав человека. Фильм «Номера» стал первой режиссерской работой Сенцова с 2011 года, когда вышел его полнометражный дебют «Гамер».

Примечательно, что саму пьесу «Номера» Сенцов написал за несколько лет до событий весны 2014. Уже будучи в московском СИЗО, он передал текст пьесы российскому продюсеру Наталье Йозеф, после чего ее несколько раз зачитывали в московских театрах. Также пьесу ставили в Киеве и Львове. О том, что по пьесе снимут полнометражный фильм, объявили в октябре 2018 года. Тогда же в украинской столице зачитали письмо Сенцова, в котором он изложил свое режиссерское видение ленты и ее персонажей. Режиссер хотел полностью контролировать процесс съемок даже находясь в тюрьме, при этом выбрав соавтором украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сейтаблаева. Сенцов настаивал, что для реализации проекта ему нужен сорежиссер, потому что не верил, что успеет выйти из тюрьмы.

Что касается Сейтаблаева – это один из самых ярких представителей современной киноиндустрии в Украине. На его счету – драма «Домой» (2019), которую выдвигали претендентом на «Оскар» от Украины, военная драма «Киборги» (2017) об обороне Донецкого аэропорта, приключенческая историческая кинолента «Захар Беркут» (2019) и первый крымскотатарский полноформатный художественный фильм и первая художественная картина о депортации крымских татар «Хайтарма» (2013).

Криминальные боссы / Кримінальні боси / Arkansas (США, 2020)

Триллер «Криминальные боссы» должен был выйти в украинский прокат неделей ранее, одна был немного отодвинут вперед сразу после объявления решения о введении в Украине карантина выходного дня.

Сюжет фильма вертится вокруг двух мелких преступников, работающих на наркобарона из Арканзаса по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать.

Фильм собрал действительно звездный актерский состав – Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Неудержимые 2», «День независимости: Возрождение»), Кларк Дьюк («Сексдрайв», «Пипец», «Два с половиной человека»), Джон Малкович («Империя солнца», «Опасные связи», «Быть Джоном Малковичем», «Новый Папа»), Винс Вон («Дружинники», «Образцовый самец», «Незваные гости», «Настоящий детектив») и другие.

4 лица Моны Лизы / 4 обличчя Мони Лізи / Identità Monna Lisa (Италия, 2019)

Документальная лента «4 лица Моны Лизы» постарается разобраться, какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? Арт-фильм «4 лица Моны Лизы» – это уникальное исследование идентичности портрета, за которое взялись впервые в истории кинематографа. Несмотря на внушительное количество исследований, посвященных Леонардо да Винчи, его личность и творчество до сих пор окутаны множеством загадок. Одна из них – кто на самом деле стал прототипом самой известной его картины, «Джоконды»?

Фильм был создан к 500-летию гения, приоткрывает завесу этой тайны. Четыре женщины, четыре удивительные истории – кто из них вдохновил мастера? Зрителей ждет вдохновляющее художественное путешествие по итальянскому Ренессансу и четырем городам, где жили прототипы Джоконды: Флоренции, Милану, Урбино и, наконец, региону Базиликата, где находится неизвестная могила самой Моны Лизы.

В основу фильма легли новейшие научные исследования: вместе с историками зрители проанализируют впервые обнародованные материалы и данные последних раскопок, чтобы узнать – чьи черты мы видим в женщине, которая на протяжении веков очаровывает миллионы людей.

И другие фильмы в украинском прокате с 19 ноября

Триллер «Порабощенные» / «Поневолені» (Possessor, Великобритания, Канада, 2020) перенесет зрителя в будущее, в котором убийства совершаются с помощью неких мозговых имплантов, благодаря которым киллер может оказаться в теле другого человека. За этим стоит зловещая корпорация, и вскоре исполнительница таких ужасных заданий сама начинает необратимо меняться. Режиссер фильма – Брэндон Кроненберг, работающий в жанре боди-хоррор. А еще он сын другого признанного мастера жанра ужасов – Дэвида Кроненберга («Мертвая зона», «Муха», «Видеодром», «Оправданная жестокость»).

Комедия «Да, Боже, Да» / «Одержима сексом» (Yes, God, Yes, США, 2019) расскажет историю ученицы старших классов католической школы по имени Элис в исполнении Наталии Дайер («Очень странные дела», «Бархатная бензопила»). Девушка всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь, а еще боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неезавязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит ее жизнь навсегда.

Триллер «Линия горизонта» / «Лінія горизонту» (Horizon Line, Швеція 2020) столкнет двух бывших возлюбленных Джексона и Сару, которые не очень хорошо расстались. Они предпочли бы больше никогда не виделться, но придется провести некоторое время вместе – на свадьбе общих друзей. Церемония состоится в отдаленном тропическом острове, а лететь героям придется туда самолете над Индийским океаном. Кроме них на борту только пилот. Во время полета у него случается сердечный приступ, и теперь шансы Сары и Джексона на выживание зависят от того, насколько слаженно они будут действовать чтобы спастись.

Семейная комедия «Не все дома» / «Не всі вдома» (10 jours sans maman, Франция, 2020) – практически французская версия украинского реалити-шоу «Хата на тата». По сюжету, мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией – это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... Что могло пойти не так?

Фильм ужасов с адаптированным под украинский кинопрокат названием «Пункт назначения. Аквапарк» / «Пункт призначення. Аквапарк» (Aquaslash, Канада, 2019) на само деле не имеет ничего общего с известной серией фильмов. Очевидно, таким образом украинский кинопрокатчики пытались привлечь в кинотеатры чуть больше зрителей. На деле же имеем фильм в жанре слешер, к которому в последнее время вновь начал возвращаться в интерес. События фильма происходят в летнем аквапарке под названием «Мокрая Долина», где ежедневно отдыхают и веселятся сотни людей. Однажды компания молодых друзей отправляется туда, чтобы отпраздновать конец учебного года и провести незабываемое время вместе. Однако вскоре праздник портит неизвестный маньяк, который ставит ловушки повсюду и превращает это место в кровавую бойню.

Фестиваль «Неисчерпаемые возможности: кинофестиваль от EUNIC» / «Невичерпні можливості: кінофестиваль від EUNIC» 2020 расскажет об обычных людях, которых мы каждый день встречаем на улицах или в метро. Возродить фабрику Polaroid во времена цифровой фотографии, выращивать томаты под музыку Вагнера, вместо уроков в школе бороться за климатическое будущее или же будучи британцем пакистанского согласования, объединять общество своей музыкой и отстаивать равенство. Все это реальные истории людей, которые нашли вдохновение и силы менять себя и мир вокруг даже в непростые времена. Смелость, солидарность, свобода – три фундаментальные основы, которые помогают европейцам идти вперед и поддерживать друг друга. Всего в программе фестиваля 10 фильмов, которые будут показывать с 19 по 25 ноября в кинотеатре «Жовтень». Подробнее можно узнать по ссылке.

Новая неделя – новый фильм о Гарри Поттере. На этот раз для фанатов поттерианы устроят ретроспективные показы третей части истории о приключениях юного волшебника из Хогвардса – «Гарри Поттер и узник Азкабана» / «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Великобритания, США, 2004). На этот раз над школой магии повисла зловещая тень угрозы в лице опасного убийцы Сириуса Блэка в исполнении Гэри Олдмана. Преступник бежал из темницы Волшебников крепости Азкабан с одной единственной целью, найти Гарри Поттера...

Еще один камбек недели – романтическая комедия «Красотка на всю голову» / «Красуня на всю голову» (I Feel Pretty, США, 2018). Знаменитая комедиантка Эми Шумер играет Рене – девушку умную и добрую, но с огромными комплексами по поводу своей внешности, которые мешают ей построить карьеру и личную жизнь. Но однажды во время занятия в фитнес-зале Рене падает с велотренажера и ударяется головой, а когда приходит в себя и смотрит в зеркало... то видит перед собой неописуемую красавицу! Это дает девушке небывалую уверенность в собственной неотразимости – теперь можно смело идти вперед к своим мечтам. Также в фильме засветились Мишель Уильямс, Том Хоппер, Наоми Кэмпбелл и Эмили Ратаковски.

Также в украинских кинотеатрах снова покажут анимационный фильм «Королевские корги» / «Королівський коргі» (The Queen’s Corgi, Бельгия, 2019), как не трудно догадаться, о любимцах британской королевы Елизаветы II (ну а как не любить этих потешных песелей?). По сюжету, спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский корги.

Кроме того, в кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат на прошлой неделе: комедийный триллер «Химеры», фильм ужасов «Первая ведьма», украинский документальный фильм «Поезд «Киев – Война», драматический триллер «Джокер», комедия «НаркоМАМА», анимационный фильм «Академия монстров», комедия «Мамочка в отрыве», украинская драма «Атлантида», криминальный боевик «Сборщик долгов» и другие.

***

Согласно правилам карантина выходного дня, кинотеатры, как и другие культурно-развлекательные учреждения, в субботу и воскресение временно не работают. Так что поспешите попасть в кино в будние дни – кинотеатрам сейчас очень нужна ваша поддержка. Главное, надевайте масочки, соблюдайте дистанцию и мойте ручки. Берегите себя!

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter