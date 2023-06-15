"Флэш", "Стихии", "Эвакуация 2" и "Люксембург, Люксембург": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят сразу две долгожданные киноновинки – супергеройский фильм "Флэш" по комиксам DC и анимационный фильм "Стихии" от Pixar. Также в кинотеатрах можно будет посмотреть британскую биографическую комедию "В поисках короля" с Салли Хокинз. Тем временем, онлайн на Netflix станут доступны боевик "Эвакуация 2" с Крисом Хемсвортом и украинский кинохит "Люксембург, Люксембург" от Антонио Лукича. Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Флэш

Вспышка (США, 2023, супергерой/приключения/драма/боевик)

По сюжету этого нового фильма из расширенной киновселенной DC, когда сверхбыстрый парень Барри Аллен применил свои способности для путешествия в прошлое, чтобы спасти свою семью, он ненароком изменил будущее и оказался в ловушке иной реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: возвращается генерал Зод, угрожающий уничтожить все вокруг, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, не существует. У Барри есть единственный шанс – объединиться с другим Барри и уговорить совершенно другого Бэтмена вернуться из отставки и вызволить одного заключенного криптонианца, точнее, криптонианку.

К роли Барри Аллена (точнее, двух его версий) в новом фильме вернулся скандальный Эзра Миллер, который уже играл этого персонажа в "Лиге справедливости". Из-за постоянных скандалов с участием актера в какой-то момент даже были опасения, что фильм так и не выйдет. Впрочем, фильм таки выпустили, хотя Миллера все же решили не привлекать к промокампании (впрочем, премьеру в Лос-Анджелесе 12 июня он все же посетил).

Кроме того, в фильме появятся два Бэтмена – в исполнении Бена Аффлека (2016, 2017) и Майкла Китона (1989, 1992), а также новая Супергерл в исполнении Саши Кейл ("Молодые и дерзкие"), которая впервые будет представлена в киновселенной DC. Майкл Шеннон вернется к роли генерала Зода, а еще в фильме ожидается несколько громких камео.

Снял фильм аргентинский режиссер Андрес Мускетти, который до этого поставил фильмы ужасов "Мама", "Оно" и "Оно 2".

Отметим, что по итогам тестовых просмотров новый "Флэш" получил в основном положительные отзывы от критиков, хотя находились и те, кто хуже оценивал фильм именно из-за негативного отношения к Эзре Миллеру. Более незаангажированные критики хвалили фильм за актерскую игру Миллера и Китона, а также за экшн-сцены, но имели вопросы к качеству спецэффектов и третьему акту. На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 73% одобрения от критиков против 95% от зрителей, тогда как на Metacritic первые кинообозреватели дали ему 61 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Также стоит отметить, что в фильме есть сцена после титров.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Стихии

Elemental (США, 2023, анимация/комедия/приключения/семейный)

События этого мультфильма от знаменитой анимационной студии Pixar разворачиваются в городе Стихий, в котором вместе проживают огненные, водяные, земляные и воздушные жители. "Огненная" Эмбер Люмен – решительная, сообразительная и вспыльчивая девушка – дружит с веселым "водяным" парнем по имени Уэйд Риппл, который привык плыть по течению. Их дружба бросает вызов их убеждениям о мире, в котором они живут.

Режиссером "Стихий" выступил Питер Сон, который до этого поставил 3D-анимацию "Добрый динозавр". Он также работал автором рассказов и аниматором в командах, которые создали такие известные анимационные фильмы, как "В поисках Немо", "Суперсемейка", "Рататуй", "ВАЛЛ-И" и "Вперед и вверх".

Премьера анимационного фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, где он стал фильмом закрытия. Первые отзывы критиков на фильм оказались смешанными, а некоторые вообще назвали его худшим релизом Pixar за последние годы. Так, на IMDb сейчас "Стихии" имеют оценку 6,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes фильм получил 78% одобрения критиков, тогда как на Metacritic кинообозреватели дали ему лишь 56 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

В поисках короля

The Lost King (Великобритания, 2022, комедия/драма/биография)

В центре сюжета фильма – постоянно утомленная из-за финансовых трудностей и скучной работы женщина по имени Филиппа Лэнгли. Пытаясь противостоять рутине, она находит себя в изучении истории. Ее новый интерес – Ричард III, последний из британских королей, погибших в бою. Одержимая идеей найти останки монарха, новоиспеченная специалистка по истории начинает собственное исследование, которое обернется большим испытанием.

Фильм основан на биографической книге реальной Филиппы Лэнгли, которая в свое время сыграла важную роль в поиске останков короля Ричард III. Режиссером фильма выступил Стивен Фрирз ("Грязные прелести", "Королева", "Филомена")

Главные роли к фильму исполнили Салли Хокинз ("Форма воды", "Приключения Паддингтона", "Годзилла") и Стив Куган ("Филомена", "Ночь в музее", "Гром в тропиках"), он же выступил со-сценаристом.

Премьера фильма состоялась осенью 2022 года на международном кинофестивале в Торонто, и он получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes критики дали ему 78% одобрения против 92% от зрителей. Между тем, на Metacritic фильм получил 64 балла из 100 от кинозрителей ("в целом положительные отзывы") против 5,6 баллов из 10 от широкой аудитории ("смешанные или средние отзывы").

Персональный водитель

Une belle course (Франция, Бельгия, 2022, драма)

Фильм рассказывает о таксисте, который однажды приезжает на странный вызов к капризной бабуле. Пожилая женщина объясняет, что заказала эту поездку через пол Парижа, чтобы в последний раз увидеть места своей молодости. Она откровенно рассказывает новому знакомому о своих молодых годах, первом поцелуе и чувствах, хотя у него вдоволь собственных проблем и он совсем не настроен это слушать. Впрочем, постепенно во время поездки между ними возникает чувство настоящей дружбы.

Главные роли в фильме исполнили Лин Рено ("Откройте, полиция! 2") и Дени Бун ("Дублер", "От семьи не убежишь"). Режиссером выступил Кристиан Карион ("Счастливого Рождества", "Мой сын").

Премьера фильма состоялась летом 2022 года во Франции. В настоящее время он имеет оценку 6,9 балла из 10 на IMDb, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение зрителей.

Люксембург, Люксембург

Luxembourg, Luxembourg (Украина, 2022, трагикомедия)

14 июня на Netflix стала доступна украинская трагикомедия "Люксембург, Люксембург", которая во время кинотеатрального проката в апреле этого года стала настоящим хитом.

Лента, частично вдохновленная собственной жизнью режиссера Антонио Лукича (его первый фильм "Мои мысли тихие" тоже есть на Netflix), рассказывает о двух братьях-близнецах из провинциального городка Лубны в Полтавской области, которые внезапно узнают, что их давно пропавший отец югославского происхождения, по совместительству криминальный авторитет локального масштаба, сейчас находится при смерти в далеком Люксембурге. Совершенно разные братья – хамовитый водитель маршрутки Коля, который попутно приторговывает наркотиками, и патрульный полицейский-семьянин Василий, который из-за брата не может получить повышение – по-разному реагируют на известие. Впрочем, после долгих колебаний и споров парни все же отправляются в путешествие, чтобы увидеть отца в последний раз.

Главные роли в фильме сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Для обоих это дебютная работа в кино.

Премьера "Люксембург, Люксембург" состоялась в программе "Горизонты" на Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года. После этого фильм показали на многих других международных фестивалях, где он получил целый ряд номинаций. Сейчас на IMDb у него оценка 8,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 83% одобрения от критиков.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном обзоре.

Эвакуация 2

Extraction 2 (США, 2023, боевик/триллер)

16 июня на Netflix выйдет продолжение жесткого боевика "Эвакуация" 2020 года с Крисом Хемсвортом в роли наемника Тайлера Рейка, который берется за самые рискованные миссии по спасению. Судя по трейлеру, события фильма будут разворачиваться чуть менее чем через год после финала первой части, где Рейк получил почти несовместимые с жизнью ранения. Впрочем, пережив клиническую смерть, герой не только сумел встать на ноги, но еще и вернулся к работе. Детали о сюжете фильма пока не раскрываются, но, судя по большому количеству грузинских актеров в касте, часть событий фильма будет происходить именно в Грузии.

Кроме Криса Хемсворта ("Тор", "Мстители", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль") в фильме сыграли Гольшифте Фарахани и Адам Бесса, которые вернулись к ролям напарников Рейка. Среди новых имен в списке актеров – Ольга Куриленко ("Квант милосердия", "Черная вдова") и Даниэль Бернгардт ("Джон Уик", "Атомная блондинка").

Режиссером выступил бывший каскадер Сэм Харгрейв, который также снял первый фильм. Сценарий к фильму, как и к первой части, написал Джо Руссо, который вместе со своим братом Энтони снял фильмы "Первый мститель: Зимний солдат", "Мстители: Финал" и "Серый человек". Они же являются продюсерами фильма.

Отметим, что фильм "Эвакуация 2" получил рейтинг R (18+) "из-за жесткого и кровавого насилия на протяжении всего фильма и ненормативной лексики".

По итогам первых просмотров фильм получил на Rotten Tomatoes 75% одобрения от зрителей.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, выпущенные в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2023 года – на этой неделе на Netflix выйдет 6 сезон научно-фантастического хоррора "Черное зеркало", а на AMC стартует 1 сезон спин-оффа "Ходячих мертвецов" о приключениях Мэгги Грин и Нигана под названием "Мертвый город".

Марина Григоренко