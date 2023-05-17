Подписчики популярного стримингово сервиса смогут посмотреть эти два фильма онлайн уже в июне 2023 года.

Сразу два громких украинских кинохита, выпущенных в прокат за последний год, выйдут онлайн на стриминговом сервисе Netflix.

Так, уже 7 июня 2023 года стриминговый гигант выпустит украинскую драму о войне "Клондайк" от режиссера Марины Эр Горбач, которая попала в лонг-лист "Оскара" 2023 года, но в итоге в финальном списке номинантов ей места не нашлось.

События фильма происходят летом 2014 года в селе Грабово Донецкой области, которое постепенно попадает под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Главные герои фильма – супруги Ирка и Толик. Женщина находится на последних месяцах беременности, но упорно отказывается покидать свой дом, несмотря на то, что там уже вовсю чувствуется война. Переломным моментом становится 17 июля 2014 года, когда неподалеку от Грабово падает сбитый сепаратистами из "Бука" гражданский пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Кроме того, 14 июня на Netflix выйдет трагикомедия Антонио Лукича о совершенно разных братьях-близнецах – водителе маршрутки Николае и полицейском Василии. С детства их воспитывала только мать, однако уже во взрослом возрасте они узнали, что их давно пропавший отец живет в Люксембурге и он серьезно заболел. После долгих колебаний и пререканий парни все же отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Однако оправдает ли результат этого путешествия их ожидания? Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Отметим, в последние пару лет каталог Netflix начал активно пополняться украинскими фильмами и сериалами самой разной направленности, особенно начиная с 2022 года. В частности, сейчас там уже доступны такие фильмы, как "Мои мысли тихие", "Я работаю на кладбище", "Носорог", "Дикое поле", "Поводырь", "Захар Беркут", "Максим Оса", "Сумасшедшая свадьба" и другие. Также на Netflix можно посмотреть сериалы "Слуга народа", "Поймать Кайдаша", "И будут люди" и "Я – надежда".

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