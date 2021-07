Что посмотреть на выходных: хоррор "Судная ночь навсегда", культовый "Апокалипсис сегодня" и трилогия "Хоббит"

Июль принесет в украинские кинотеатры еще больше громких и не очень премьер, и первые из них выйдут уже на этой неделе – адреналиновый экшн "Ледовый дрифт", фильм ужасов "Судная ночь навсегда" и мультфильм от создателя "Мадагаскара". Также в кинотеатрах можно будет посмотреть несколько европейских новинок и ретроспективные показы главного антивоенного фильма в истории – культового "Апокалипсис сегодня" Френсиса Форда Копполы. Тем временем стриминговые сервисы подготовили несколько сериальных новинок, а Netflix и вовсе решил вывалить на своих подписчиков гору фильмов прошлых лет, включая трилогию "Хоббит". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 1 июля

Безусловно, главной премьерой июля должна стать многострадальная «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон от Marvel, выход которой на экраны был отложен более чем на год из-за пандемии коронавируса. Однако состоится она только через неделю, 9 июля. Впрочем, это не значит, что в ближайшую неделю украинским киноманам нечего будет посмотреть на «больших экранах».

Одна из главных новинок недели – совсем не летний экшн «Ледовый дрифт» / The Ice Road (США, 2021) с Лиамом Нисоном («Список Шиндлера», «Заложница») и Лоуренсом Фишберном («Матрица», «Апокалипсис сегодня») в главных ролях. Поставил фильм Джонатан Хенсли, наиболее известный как автор сценариев к фильмам «Джуманджи», «Крепкий орешек 3: Возмездие» и «Армагеддон». Подробнее о всех причастных к созданию фильма можно узнать по ссылке.

По сюжету фильма, группа грузовиков должна доставить снаряжение на место аварии на алмазной шахте на севере Канады. И не просто так, а по очень тонкому льду. Однако вскоре оказывается, что жизни как оказавшихся в ловушке горняков, так и самих водителей грузовиков зависят не только от погодных условий, но и от кое-чего еще.

Интересно, что у фильма есть реальная основа – компания Trappers, фигурирующая в фильме, это действующая транспортная компания в Виннипеге, совершающая такие перевзки, а ее владелец стал прототипом персонажа Лоуренса Фишберна.

УНИАН уже успел сходить на допремьерный показ фильма, получившего на IMDb рейтинг 5,5 баллов, а потому готов поделиться своими впечатлениями. Итак, «Ледовый дрифт» уверенно получает плюс за зрелищность – красивые виды, хорошо снятые экшн сцены, удачное звуковое сопровождение. Фильм смотрится довольно легко и не затянуто, при этом держит в напряжении, хотя, в принципе, там нет особых сюжетных поворотов и зритель довольно скоро приблизительно понимает, чем все закончится.

Но, как отметили нам обычные зрители в зале, герои за весь фильм наделали столько глупых ошибок, что странно, как из них вообще кто-то дожил до конца. Мы-то понимаем, что так и было задумано для сюжета, но зрители воспринимают в духе «ну как так можно было вообще поступить».

Ну а отдельно хочется отметить еще одного маленького героя – ручную крыску в кабине фуры главных героев. Мы за нее искренне переживали.

Наш вердикт: «Ледовый дрифт» вполне можно посмотреть в кинотеатре, чтобы хорошо и ненапряжно провести время после трудного дня и полюбоваться красивыми снежными видами, когда за окном +30. Главное, не судите слишком строго сюжет и действия героев.

Еще одна новинка недели – фильм ужасов-антиутопия «Судная ночь навсегда» / The Forever Purge (США,2021), являющийся уже пятым по счету во франшизе «Судная ночь» от знаменитой Blumhouse Productions. Для тех, кто пропустил, еще с первой части были показаны альтернативные США – процветающие экономически, с рекордно низкими безработицей и уровнем преступности. Однако была у этого благополучия и другая сторона – тоталитарный режим и явление под названием «Судная ночь». Раз в год с 19:00 часов вечера 21 марта до 7 часов утра следующего дня преступная деятельность, в том числе убийства, становилась законной, а все службы безопасности и оказания медицинской помощи прекращали работу. Это событие, известное как «чистка», было призвано дать людям возможность «выпустить пар», сведя счеты с теми, кто, по их мнению, заслуживает расправы. Убитые расценивались как «жертвы во имя избавления от преступности».

И если в первых трех фильмах нам показывалось развитие событий в хронологической последовательности, то четвертая часть была приквелом всего этого. Пятая же часть возвращает зрителей к концу третьего фильма. Спасенная тогда сенатор Чарли Роан таки становится президентом США и отменяет «Судную ночь». На этот раз в центре сюжета – сбежавшая из наркокартеля мексиканская пара, которая прячется на ранчо в штате Техас. Вскоре они неожиданно попадают в плен к группе неизвестных, которые, вопреки закону, хотят устроить свою «Судную ночь».

Франшиза «Судная ночь» является довольно успешной, хотя и получает смешанные отзывы критиков. Одни критикуют фильмы за сценарий и обилие клише, а другие хвалят за концепцию, подбор актеров (в первых частях даже было несколько громких имен – Итан Хоук, Лина Хиди, Фрэнк Грилло, Мариса Томей), стиль и экшн. При этом предыдущие четыре фильма и сериал в рамках франшизы умудрились собрать в прокате более 450 млн долларов при суммарном бюджете около 35 млн долларов. А это весьма впечатляющие результаты. Пятая часть уже получила первые отзывы критиков – весьма неплохие 6,7 баллов из 10 на IMDb.

Для юных кинозрителей на этой неделе в кинотеатрах начнут показывать анимационный фильм от студии DreamWorks Animation «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» / The Boss Baby: Family Business (США, 2021), являющийся продолжением весьма успешного мультфильма 2017 года с концепцией, которая на первый взгляд кажется более чем бредовой. Тем не менее, тот факт, что отвечает за обе части Том Макграт, ранее снявший три части хитового мультфильма «Мадагаскар», немного успокаивает.

Напомним, в первой части зрителей познакомили с необычным персонажем, который хоть и выглядит как младенец, ведет себя как взрослый и решает проблемы вселенского масштаба. Вот и во второй части, двум взрослым братьям придется объединиться, чтобы побороть злодея, собирающего армию злых малышей. Но для этого им самим придется стать детьми.

Стоит отметить, что над оригинальной озвучкой персонажей мультфильма работала целая армия голливудских звезд – Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Джимми Киммел, Лиза Кудроу и Джефф Голдблюм.

Кроме того, на этой неделе в украинский кинопрокат выйдет три европейских фильма. Во-первых, это комедия «Школа хороших жен» / La bonne épouse (Франция, 2020), ставшая лауреатом премии «Сезар» 2021 за лучший дизайн костюмов. В главной роли – Жюльет Бинош («Английский пациент», «Шоколад», «Невыносимая легкость бытия»). Актерами второго плана выступили такие французские звезды как Иоланда Моро («Амели», «В доме»), Ноэми Львовски («Шоколад»), Эдуард Баэр («Астерикс и Обеликс», «Полина и тайна киностудии»). За свои роли они получили номинации на Премию «Сезар».

События фильма вращаются вокруг школы для домохозяек, где главная героиня Полетта учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного уюта. Но в мае 1968 года все идет наперекосяк: ее дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир.

Режиссер ленты – лауреат премий «Сезар» Мартен Прово («Поцелуй Беатрис», «Серафина из Санлиса»). Оператором стал лауреат премий BAFTA и «Сезар», номинант на «Оскар» Гийом Шиффман («Артист», «Молодой Годар»).

На IMDb у фильма рейтинг 5,8 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 67% одобрения.

Во-вторых, до кинотеатров доберется романтическая комедия «За что нам это?» / Qu'est-cequ'onaencorefaitaubonDieu? (Франция, 2019). И чтобы немного заинтриговать нашего читателя, отметим, что это продолжение того самого фильма, который стал прототипом такого «шедевра» украинского кинематографа, как «Скажене весілля». Во французской версии продолжения «толерантной» комедии у главных героев аж четверо дочерей, и все они подобрали себе мужей других народов. Клод и Мари уже даже смирились с тем, что их зятьями стали араб, еврей, китаец и африканец. Однако теперь их ждет новый удар: все дочери вместе с мужьями решили переехать из Франции в другие страны. Родители решают их удержать от такой затеи.

Стоит отметить, что и французская история сумела обрести популярность среди зрителей, да и критики ее не разнесли. Быть может, с юмором у французов все-таки чуть лучше, но это не точно. Так или иначе, но на IMDb у фильма рейтинг 6,1 из 10 баллов.

В-третьих, зрителям покажут криминальный триллер «Отдел Q: Эффект Марко» / Marco Effekten (Дания, Германия, 2021). В центре сюжета – подросток-член преступного клана по имени Марко, мечтающий только об одном – сбежать и зажить нормальной жизнью. Однажды он случайно узнает о страшном убийстве, за это клан выносит ему смертный приговор. Единственный шанс на спасение – неподкупный начальник отдела полиции Карл Мерк, который ведет расследование давнего убийства. Зрителям обещают сюжетный замес из финансовых махинаций в высших эшелонах власти, преступных разборок кланов и расследования нераскрытых страшных дел прошлого.

В основу сюжета фильма лег роман датского писателя Юсси Адлера-Олсена, по книгам-бестселлерам которого уже была снята серия фильмов, в нашей адаптации для удобства объединенная под названием «Мистериум». Ценители мрачных скандинавских детективов уже могли видеть четыре фильма по мотивам цикла – «Мистериум. Начало» (2013), «Мистериум. Охотники на фазанов» (2014), «Мистериум. Тьма в бутылке» (2016) и «Мистериум. Журнал 64» (2018). В центре сюжетов всех историй – мрачный опытный детектив Карл Мерк и его новый напарник, новичок Асад, работающие в так называемом «отделе Q» – архиве нераскрытых дел. Истории выдержаны в духе типичных скандинавских детективов, с добавлением темы миграции – Асаду регулярно напоминают о его корнях.

Правда, «Эффект Марко» не является прямым продолжением предыдущих фильмов, а скорее перезапуском. Так, исполнявших главные роли до этого Николая Ли Коса и Фареса Фареса в новой версии заменили Ульрих Томсен («Новый Папа», «Время ведьм») и Заки Юссеф («Призрачная башня»). На IMDb у фильма рейтинг 5,2 балла из 10.

Ну а киногурманов порадуют ретроспективные показы культовой классики – военной драмы «Апокалипсис сегодня» / Apocalypse Now (США, 1979) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Картина, попавшая во всевозможные рейтинги лучших фильмов, собравшая обойму всевозможных премий и наград, считается главным антивоенным фильмом в истории. Именно «Апокалипсис сегодня», построенный на теме войны во Вьетнаме, первым задал новый тренд для военных фильмов – не воспевание и героизация войны, а изображение ее ужасов. На IMDb фильм заслуженно удерживает высокий рейтинг 8,4 балла из 10.

Главная сюжетная линия фильма вращается вокруг капитана спецназа Бенджамина Уилларда (Мартин Шин), посланного в джунгли Камбоджи, чтобы устранить сошедшего с ума полковника Уолтера Курца (Марлон Брандо). Последний сколотил здесь отряд из местных жителей и обвиняется в убийстве нескольких нужных американскому правительству вьетнамцев. В ходе путешествия с Уиллардом происходит много странных событий, и под воздействием окружающей обстановки он по мере приближения к цели постепенно теряет ощущение реальности и перестает понимать, что ему делать дальше.

В числе других ярких персонажей – полусумасшедший фотожурналист-философ в поселении Курца в исполнении Денниса Хоппера и эксцентричный командир «воздушной кавалерии» подполковник Килгор в исполнении Роберта Дюваля. В эпизодических ролях были заняты такие актеры, как Харрисон Форд, Скотт Гленн и Лоренс Фишберн.

Фильм стал широко известен в прессе задолго до его выпуска из-за долгого и трудного процесса съемок. Фильм снимался с марта 1976 года по август 1977 года на Филиппинах, и по ряду причин обошелся гораздо дороже, чем это планировалось. Американское правительство отказалось помогать команде, узнав что фильм не будет восхвалять действия США во Вьетнаме, актеры чрезмерно вживались в роли, а потом были проблемы с монтировкой материала, которого оказалось слишком много. Позже Коппола даже признавался, что на почве всего этого он начал думать о самоубийстве.

К слову, в украинский прокат выйдет не изначальная версия фильма, а расширенная, над которой работал сам Фрэнсис Форд Коппола.

Что нового в онлайн с 1 июля

Первая неделя июля на стриминговых сервисах выдастся относительно спокойной в плане сериальных новинок, та что зрители будут досматривать новые эпизоды сериалов, которые выходят в эфир еженедельно. Так, на Disney+ 30 августа вышел четвертый эпизод мини-сериала «Локи» / Loki (США, 2021) об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel. Проект уже перешагнул своеобразный экватор и по итогам четырех из шести эпизодов продолжает удерживать высокие рейтинги – на IMDb у него средняя оценка 8,9 из 10, а на Rotten Tomatoes – 93% одобрения от критиков и 88% от аудитории.

Стоит отметить, что относительно спокойный третий эпизод, сконцентрированный на взаимоотношениях Локи (Том Хиддлстон) с его женской вариацией Сильвией (София Ди Мартино), в ходе общения которых открылся пикантный факт о бисексуальности героя, тем не менее был более прохладно воспринят зрителями, чем первые два. Возможно, отчасти дело в том, что в третьем эпизоде отсутствовал персонаж Мобиуса М. Мобиуса (Оуэн Вилсон), взаимодействие которого с Локи критики назвали одной из сильнейших сторон первых двух эпизодов. Впрочем, визуальная часть третьего эпизода и наличие нескольких забавных моментов все же удерживали сериал на уровне. С другой стороны, по итогам третьего эпизода сериал «Локи» стал все больше походить на британский долгоиграющий проект «Доктор Кто» о путешествиях в пространстве и времени. Хорошо это или плохо – поймем чуть позже.

К слову, накануне выхода третьего эпизода Marvel опубликовал так называемый Mid-Season Sneak Peek, в котором сначала показал главные события первых трех эпизодов, а потом – отрывки из предстоящих двух. Уже оттуда понятно, что впереди зрителей ждет еще больше экшена, визуальных эффектов и сюжетных поворотом.

Стоит отметить, что четвертый эпизод не подкачал. Здесь повествование сосредоточилось на охоте сотрудников «Управления временными изменениями» во главе с Мобиусом на беглецов. До развязки осталось совсем немного.

Тем временем HBO Max 1 июля запустит анимационный сериал «Том и Джерри в Нью-Йорке» / Tom and Jerry in New York (США, 2021), посвященный бессмысленному и беспощадному противостоянию кота и мыши. По сюжету, кот Том становится резидентом 5-звездочного отеля Royal Gate, а мышонок Джерри следует за котом, чтобы попытаться получить бесплатную еду. Ну а дальше все будет как всегда, когда речь заходит об этих двоих.

В свою очередь, на Netflix 2 июля выйдет мелодраматический 6-серийный сериал «Молодые монархи» / Young Royals (Швеция, 2021). Сюжет вращается вокруг юного принца Вильгельма, которого отправляют в престижную школу-интернат. Пикантности проекту придает тот факт, что, очевидно, молодой монарх больше интересуется парнями.

Также 2 июля сервис выпустит хоррор «Улица страха. Часть первая: 1994» / Fear Street: Part One – 1994 (США, 2021). По сюжету фильма, в 1994 году после ужасной трагедии в городке Шэйдисайд группа подростков узнает, что серия шокирующих происшествий, происходящих в городе на протяжении многих лет, может быть не случайна. Более того, следующими жертвами могут оказаться сами герои. Всего Netflix выпустит три части «Улиц страха» – следующие две выйдут 9 и 16 июля.

Кроме того, на этой неделе Netflix вывалит на своих подписчиков целую гору фильмов, выпущенных в прошлые годы. Среди прочего сервис выпустит все фильмы из трилогии «Хоббит» от Питера Джексона по мотивам повести Дж. Р. Р. Толкина: «Хоббит: Нежданное путешествие» (The Hobbit: An Unexpected Journey, 2012), «Хоббит: Пустошь Смауга» (The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013) и «Хоббит: Битва пяти воинств» (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014).

Помимо этого на платформе появится мелодрама «До встречи с тобой» / Me Before You (США, Великбритания, 2016) с «матерью драконов» Эмилией Кларк и Сэмом Клафлином, криминальный боевик «Жажда смерти» / Death Wish (США, 2018) с Брюсом Уиллисом, фэнтези-боевик «Воины династии» / Dynasty Warriors (Гонконг, 2021) по мотивам одноименной японской видеоигры, анимационный фильм «Семейка Аддамс» / The Addams Family (США, 2019) с Оскаром Айзеком и Шарлиз Терон на озвучке, комедия «К-9 III: Частные детективы» / K-9: P.I. (США, 2002) о детективе полиции и его псе-напарнике, романтическая комедия «Консьерж» / For Love or Money (США, 1993) с Майклом Джей Фоксом, комедия «Несносные боссы 2» / Horrible Bosses 2 (США, 2014) с Джейсоном Судейкисом и Дженнифер Энистон и другие.

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

