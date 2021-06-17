Что посмотреть на выходных: неугомонный Вин Дизель, женская версия Локи и документалка о пингвинчиках

На этой неделе украинских киноманов ждет внушительная порция премьер. Уже официально в прокат выйдет очередная часть франшизы "Форсаж" с Вином Дизелем. Также в кинотеатрах покажут диснеевский мультфильм "Лука", китайский фэнтези "Битва миров" и еще несколько киноновинок. Тем временем Disney+ подготовил второй эпизод "Локи" с Томом Хиддлстоном, на Apple TV+ состоится премьера сериала об аэробике с Роуз Бирн, а на Netflix появятся сразу четыре проекта. Также киноманов онлайн ждет премьера "взрослого" мультфильма "Рик и Морти" и "Неделя швейцарского кино". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 17 июня

С ослаблением карантина по всему миру кинорынок начинает постепенно оживать. Как итог, до больших экранов наконец добираются все те «громкие» фильмы, которые должны были выйти в прокат еще в прошлом году, а также свежие фильмы 2021 года выпуска.

Итак, теперь уже официально с 17 июня в украинский прокат выходит очередная, уже девятая часть одной из самых известных кинофраншиз – «Форсаж 9: Неудержимая сага» / F9: The Fast Saga (США, 2021) с бессменным Вином Дизелем в главной роли (хотя допремьерные показы активно шли еще с прошлого четверга). Он же является продюсером долгоиграющего проекта, первая часть которого вышла еще в далеком 2001 году. На сегодняшний день это самая крупная и самая прибыльная франшиза студии Universal – общемировые кассовые сборы всех частей составляют почти 6 миллиардов долларов.

По сюжету, главный герой франшизы – легендарный уличный гонщик Доминик Торетто – наконец «осел» и ведет спокойную жизнь вместе со своей давней партнершей Летти и сыном Брайаном. Однако они понимают, что расслабляться нельзя и новая опасность всегда где-то рядом. Теперь Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Классическая команда героев снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и самый бесстрашный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее.

Новый фильм из серии «Форсаж», судя по трейлеру, обещает еще больше умопомрачительных сцен с машинами и не только, выстроенных против всех законов физики и здравого смысла, а также новые сюжетные повороты, хотя, казалось бы, куда уж дальше. На этот раз в фильме появится злобный брат Доминика Торетто – Джейкоб в исполнении американского рестлера-актера Джона Сины. Также к своим ролям вернутся известные по предыдущим фильмам Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Шарлиз Терон, Сон Кан, Хелен Миррен и Курт Рассел.

Стоит отметить, как бы не занудствовали «ценители серьезного кино», фильмы из серии «Форсаж» всегда пользуются большой популярностью среди массового зрителя. И мы понимаем, почему – иногда просто хочется посмотреть что-то вот такое легкое, но зрелищное. Да и есть в «Форсажах» какое-то «теплое» очарование, и все герои уже почти как родные, за столько-то фильмов.

На Западе фильм вышел чуть раньше, и получил смешанные отзывы. На Rotten Tomatoes у него 69% одобрения, а на IMDB – 5,2 балла. Критики оценили фильм за экшн, а вот новый злодей им понравился не очень.

Еще одна громкая новинка недели – анимационный фильм «Лука» / Luca (США, 2021) совместного производства признанных авторитетов жанра Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios, который отлично подойдет для юных кинозрителей.

Мультфильм в жанре компьютерная анимация переносит зрителей в живописную итальянскую деревушку на берегу моря, где на первый взгляд обычный мальчик по имени Лука замечательно проводит время со своим лучшим другом Альберто. Они заводят друзей, устраивают шалости и делают все то, что свойственно ребятишкам в период взросления. Вот только еще мальчишки скрывают один секрет: на самом деле они жители подводного мира, о существовании которого люди даже не подозревают.

В украинский прокат мультфильм выходит одновременно с мировым, плюс «Лука» будет выпущен в США с 18 июня 2021 года эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

Кроме того, с 17 июня в украинский прокат выйдет боевик «Плохиши» / The Misfits (США, 2021), также проходящий под названием «Ограбление по-джентльменски». В центре сюжета – гениальный вор Ричард Прайс, совершающий дерзкий побег из федеральной тюрьмы строгого режима. Вскоре он сходится с группой современных «Робин Гудов», которые убеждают Пейса присоединиться к ним, чтобы совершить кражу века. Им предстоит похитить миллионы золотых слитков, которые хранятся в одной из самых безопасных тюрем на земле, принадлежащей мошеннику-бизнесмену Шульцу, и используются для финансирования террористических групп во всем мире. Именно этот нехороший человек стоит за заключением героя.

Несмотря на столь неоригинальный сюжет, в фильм удалось заманить практически легендарных актеров – Пирса Броснана (четыре фильма «Бондианы») и Тима Рота («Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», «Обмани меня»). Впрочем, это не спасло фильм от довольно скромных отзывов: на Rotten Tomatoes у него всего 17% одобрения от критиков против 76% от зрителей, а на IMDb – 4,3 балла из 10.

Также на этой неделе в прокат выходит приключенческий фэнтези «Битва миров» / A Writer's Odyssey / Ci sha xiao shuo jia (Китай, 2021). Фильм рассказывает историю автора серии фэнтезийных романов о молодом человеке, которого он назвал своим именем. Герой книги жаждет мести за сестру, а также намерен преодолеть могучего бога Редмэйна и положить конец его тирании. На этом пути парня ждут суровые испытания и участие в масштабных сражениях. Но догадывается ли писатель, что события его романа могут изменять реальность, в которой живет он сам? И что безжалостный убийца в красном уже получил задание убить?

Стоит отметить, что у фильма довольно неплохие отзывы. Так, на Rotten Tomatoes критики дали ему целых 92% одобрения, правда, основываясь всего на 12 ревью, а зрители оценили фильм в 78% свежести. При этом на IMDb у «Битвы миров» рейтинг 6,3 балла из 10 на основе более тысячи отзывов.

Комедийная драма «Мэйнстрим» / Mainstream (США, 2020) от Джии Копполы (самой младшей из той самой легендарной кинодинастии) расскажет о девушке по имени Фрэнки (ее роль исполнила подросшая дочь Умы Турман и Итана Хаука – Майя Хоук), которая застряла на позиции бармена в локальном стендап-клубе. Вместе с товарищем Джейком она постоянно задается вопросами ценностей современного общества, пока не встречает таинственного Линка в исполнении Эндрю Гарфилда («Социальная сеть», «Новый Человек-паук») – парня, который, кажется, живет вне всяких социальных правил. Фрэнки так вдохновляется, что решает снять его анти-мейнстримные убеждения на видео и выложить в сеть.

Мировая премьера фильма состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале. Впрочем, судя по всему, фильм еще одной из рода Коппола не очень пришелся по душе критикам и зрителям: на Rotten Tomatoes у него рейтинг 34% свежести от экспертов и 37% от аудитории, а на IMDb «Мейнстрим» оценили в 4,8 балла из 10.

Киногурманов же на этой неделе порадует подборка Oscar Shorts 2021, состоящая из пяти лучших короткометражных фильмов года по версии Американской киноакадемии. Обладательницей премии «Оскар» в 2021 году стала американская лента «Два далеких незнакомца», которая рассказывает о темнокожем парне, попадавшем в петлю времени. Он вынужден снова и снова переживать смертельную схватку с полицейским, которая неотвратимо ждет его на пути домой. События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года, которое стало катализатором антирасистского протестного движения Black Lives Matter.

Главный герой «Комнаты для писем» – сотрудник тюрьмы, которого переводят на работу в почтовую комнату, после чего он глубоко вовлекается в личную жизнь одного заключенного. В главной роли – Оскар Айзек, известный зрителям по трилогии сиквелов «Звездных войн», а также фильму «Из машины». Драма «Чувствовать насквозь» сталкивает нуждающегося подростка с глухослепым, который пытается попасть домой. Неожиданная встреча превращается в приключение. «Чувствовать насквозь» – первый фильм, в котором главную роль исполняет глухослепой актер.

«Подарок» – призер BAFTA, Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов и многих других фестивалей и кинопремий. Это драма совместного производства Великобритании и Палестины. Особенно актуальная на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, она рассказывает о жизни среди военных границ. Шопинг-тур на Западный берег реки Иордан превращается в опасное путешествие, когда подарок на годовщину свадьбы становится объектом подозрения.

Проблемы незащищенности беженцев касается израильская драма «Белый глаз». Она рассказывает о мужчине, который случайно находит на улице свой украденный велосипед. Однако новым владельцем оказался эритрейский беженец, который имеет другое видение ситуации. Кто из них двоих – настоящая жертва?

Что нового онлайн с 17 июня

Безусловно, в течение ближайший недель главным сериальным событием будет мини-сериал «Локи» / Loki (США, 2021) с Томом Хиддлстоном, выходящий каждую среду на Disney+. Проект относится к четвертой фазе кинематографической вселенной Marvel и напрямую связан с фильмами франшизы.

Первый эпизод «Локи» вышел на прошлой неделе, и моментально получил восторженные отзывы и критиков, и зрителей. Так, в день выхода первый эпизод сериала под названием «Благородная цель» / Glorious Purpose получил на IMDb, где в первую очередь учитывается мнение зрительской аудитории, высочайшую оценку 9,5 баллов из 10. Спустя неделю она опустилась до 8,9, но и это считается впечатляющим результатом. Второй эпизод сериала, вышедший 16 июня и получивший название «Вариант» / The Variant, пока что тоже удерживает оценку 9,5. На Rotten Tomatoes у «Локи» по итогам двух эпизодов высокий рейтинг 96% свежести от критиков и 88% одобрения от зрителей.

Во многом за успех сериала стоит отдать должное актеру Тому Хиддлстону, чей харизматичный Локи практически сразу стал одним из самых любимых среди зрителей персонажей киновселенной Marvel.

Внимание, дальше присутсвуют спойлеры!

В начале первого эпизода, Локи попадает под контроль секретной организации «Управление временными изменениями» – практически сразу после того, как он скрывается с тессерактом во время путешествия Мстителей в прошлое в фильме «Мстители: Финал» (2019). Дальше ему объясняют, что в результате этого альтернативная версия Локи создала новую временную линию, и теперь ему предстоит разобраться со всеми временными парадоксами, которые образовались в результате этого. Главный из них – одна из альтернативных версий Локи, намек на которую появляется в конце первого эпизода. А противостоять Локи может только Локи, именно потому «Управление» и хочет его завербовать.

По ходу всего первого эпизода то и дело вплывают ностальгические отсылки к предыдущим фильмам киновселенной с Локи, и на радость фанатов в эпизодах появляется оригинальная шестерка Мстителей. Правда, все эти сцены – нарезка из фильмов, а не новый материал. Собственно, таким образом создатели решили ответить на один из самых волнующих вопросов по поводу личности Локи в сериале. Дело в том, что в центре сюжета оказывается более ранняя версия Локи – та самая, которая была одним из главных антагонистов в фильме «Мстители» (2012). И чтобы обратить его на сторону добра, герою показывают «нарезку» знаковых моментов из его жизни в основной временной линии – тех, под влиянием которых Локи несколько раз менял сторону и в конце концов героически погиб в борьбе с Таносом в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018). Сработает ли это, или же Локи согласится присоединиться к «Управлению временными изменениями» исключительно исходя из корыстных побуждений, мы, вероятно, узнаем позже.

При этом первые два эпизода «Локи» ввели в сюжет несколько важных персонажей, включая влиятельного члена «Управления временными изменениями» Мобиуса М. Мобиуса в исполнении Оуэна Уилсона («Полночь в Париже», «Отель «Гранд Будапешт», «Знакомство с родителями»). Практически сразу же критики выделили взаимоотношения между персонажами Хиддлстона и Уилсона как одну из самых сильных сторон сериала.

Кроме того, во втором эпизоде появилась женская версия Локи, роль которой исполнила английская актриса София Ди Мартино («Yesterday», сериал «Шпионы»). Именно ее вариация Локи подается как антагонист, намеревающийся воссоздать хаотичную мультивселенную, существовавшую до появления Священной Временной линии, в которой, собственно, и происходили все предыдущие события киновселенной Marvel.

Также критики высоко оценили общую визуальную составляющую сериала, особо похвалив работу дизайнеров и операторов. В целом, проект получился непохожим на предыдущие работы в рамках киновселеной, и многие критики даже окрестили его как «выход киновселенной Marvel на новый уровень».

Напомним, это уже третий сериал в рамках киновселенной Marvel в подобном формате – в январе-феврале был показан сериал «Ванда/Вижен» с Элизабет Олсен и Полом Беттани, а в марте-апреле вышел «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стеном, по итогам которых зрителям представили каноническую Алую Ведьму и нового Капитана Америка.

Оба сериала получили восторженные отзывы среди критиков и зрителей, а также уже начали собирать первые награды – на церемонии MTV Movie & TV Awards 2021, которая прошла в ночь с 16 на 17 мая, они в сумме получили шесть наград, победив во всех категориях, в которых они были номинированы. На «Локи» боссы Marvel возлагают не меньшие надежды.

Netflix на этой неделе решил порадовать своих подписчиков милейшим документальным сериалом «Город пингвинов» / Penguin Town (Южная Африка, 2021), который, как вы поняли из названия, рассказывает о пингвинчиках. Эти милые неуклюжие пернатые, которые не умеют летать, но в воде чувствуют себя настоящими хозяевами жизни, на все лето оккупируют крохотный южноафриканский городок Саймонстаун возле Кейптауна, чтобы создать пары и вырастить потомство. В роли закадрового рассказчика выступил американский стендап-комик и актер Пэттон Освальт. Все серии первого сезона сериала доступны онлайн с 16 июня.

Кроме того, для любителей скандинавской эстетики на Netflix 18 июня выйдет мистический сериал «Катла» / Katla (Исландия, 2021). В центре сюжета – события, происходящие в исландской глубинке через год после извержения реально существующего вулкана Катла. Внезапно в поселок начинают возвращаться люди, которых считали погибшими.

Кроме того, на этой неделе на Netflix выйдет второй сезоне постапокалиптического сериала «Черное лето» / Black Summer (США, 2019-) о нашествии зомби и четвертый сезон веб-сериала «Элита» / Élite (Испания, 2018-) о жизни трех подростков, которые получили стипендию для обучения в престижной школе и попали в круговорот унижений, запугиваний и даже убийств.

В то же время на Apple TV+ 18 июня состоится премьера комедийного драматического сериала «В ритме жизни» / Physical (США, 2021) с Роуз Бирн в главной роли («Девичник в Вегасе», «Люди Икс: Первый класс», «Астрал», «Кролик Питер»). Сериал расскажет историю домохозяйки из Сан-Диего образца 80-х. Она совершенно недовольно своей скучной жизнью и самой собой, однако все меняется, когда женщина открывает для себя мир аэробики.

20 июня на экраны вернется культовый комедийный мультсериал «Рик и Морти» / Rick and Morty (США, 2013-), рассказывающий о циничном ученом-алкоголике, который вовлекает своего внука в опасные межпространственные приключения. В свое время сериал, выросший из хулиганской анимационной пародии на франшизу «Назад в будущее», получил чрезвычайно высокие отзывы критики, особо отмечавшей его оригинальность, креативность и чувство юмора.

Ну а для киногурманов с 18 по 27 июня в онлайн формате состоится 5-й юбилейный фестиваль «Неделя швейцарского кино», в программу которого вошли самые актуальные фильмы Швейцарии последних лет. В этом году фокусом фестивальной программы стали проблемы экологии, которым посвящена серия документальных фильмов.

Так, номинант Sundance 2021 и главный призер Docudays 2021, фильм «Укрощение сада» / Taming the Garden (2021) рассказывает об изысканном увлечении бывшего премьер-министра Грузии – коллекционировании столетних деревьев. Хобби его небезобидное: чтобы пересадить огромное дерево, приходится срубить другие, переносить кабели электросетей и прокладывать новые дороги через мандариновые плантации.

Лента «Нобелевский гражданин» / Citoyen Nobel (2020) знакомит зрителей с нобелевским лауреатом по химии Жаком Дюбоше, который стал талисманом молодежных климатических забастовок. Картина была номинирована на Швейцарскую кинопремию 2021 за лучший монтаж.

Продолжает тему климатических забастовок фильм «Жарче, чем климат» / Plus chauds que le climat (2020) об эко-активизме на местном уровне, получившем сильный толчок в Швейцарии после призывов молодой активистки Греты Тунберг. Он демонстрирует год деятельности группы, которая организовывает пятничные протесты в швейцарском городке Биль.

22 июня в 20:00 в рамках Недели швейцарского кино также состоится круглый стол на тему «Природа – для всех, и все – для природы». Мероприятие будет транслироваться на странице «Артхаус Трафик» в Facebook.

Кроме документальных лент на экологическую тематику, в программу также вошли три игровые фильма различных жанров. Драма «Моя маленькая сестренка» / Schwesterlein (2020) рассказывает о воссоединении двух близнецов – тяжело больного Свена, звезды театра, и Лизы, которая когда-то покинула свои художественные амбиции и родной город. В фильме снялись звездные актеры Нина Хосс («Йелла», «Родина»), Ларс Айдингер («Уроки фарси», «Работа без авторства»), Марта Келлер («Марафонец») и Йенс Альбинус («Нимфоманка»). Лента стала номинантом на «Золотого медведя» и премию «Тедди» Берлинале 2021, а также обладательницей пяти Швейцарских кинопремий 2021. Украинская премьера состоялась на кинофестивале «Молодость» 2021.

Историческая семейная драма «Как Гитлер украл розового кролика» / Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (2019) – это экранизация одноименного автобиографического романа Джудит Керр. Картина рассказывает о девятилетней девочке, семья которой вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов. Это лучший молодежный фильм 2020 года по версии Баварской и Немецкой киноакадемий, хит Чилдрен Кинофеста 2021.

«Часики тикают» / Die fruchtbaren Jahre sind vorbei (2019) – современная комедия о приключениях женщин за тридцать в мире, переполненном высоких требований общества, связанных с детьми и отношениями. Номинант на Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Золотурн» 2020.

Посмотреть ленты фестиваля можно с 18 до 27 июня на сайте swissfilm.org.ua бесплатно. Просмотр возможен только на территории Украины. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Количество просмотров некоторых лент ограничено.

Марина Григоренко

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