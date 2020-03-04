Рис с овощами: лучшие рецепты вкусного блюда

Это блюдо подходит и для обеда, и ужина. Набор овощей может быть на любой вкус, также можно добавить грибы или мясо.

Рис с овощами - сочное, ароматное и очень вкусное блюдо. Его можно смело подавать как вкусный эффектный гарнир к рыбе или мясу, так и в виде самостоятельного кушанья, в том числе и для соблюдающих пост.

Готовя овощной рис можно экспериментировать и добавлять различные тушеные овощи, а также различные сорта риса. В итоге каждый раз будут новые, но неизменно вкусные, полезные и сытные блюда.

К тому же процесс приготовления данного блюда очень прост.

Рис с овощами – пошаговый рецепт

Рис – 120 г

Морковь – 60 г

Лук – 70 г

Брокколи – 70 г

Цуккини – 70 г

Кукуруза консервированная – 70 г

Чеснок – 2 зуб.

Растительное масло – 2 ст. л.

Сливочное масло – 10 г

Соль, перец черный – по вкусу

Промыть рис, залить холодной водой, довести до кипения под крышкой, дальше огонь уменьшить и варить уже до готовности, минут 15-20. Время варки зависит от сорта риса.

После того, как рис сварится (вода полностью испарится), оставить его еще постоять минут 10-15, а потом добавить соль, кусочек сливочного масла и перемешать. В процессе же варки рис перемешивать в коем случае не надо.

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Теперь нужно подготовить овощи. Очистить и измельчить ножом или пропустить через пресс чеснок. Почистить морковь и репчатый лук, порезать небольшими кубиками.

Поставить сковороду на огонь, нагреть, добавить растительное масло и сливочное масло. Добавить сначала измельченный чеснок, а затем, секунд через 30, порезанные лук и морковь. Обжарить все на среднем огне минуты 3.

Брокколи промыть под струей холодной воды. Обрезать соцветия, не оставляя особенно длинных стеблей. Они должны быть небольшие и удобные для поедания.

Цуккини помыть и порезать кубиком. Добавить брокколи, цуккини и ложку растительного масла в сковороду к овощам. Обжарить на среднем огне пару минут, закрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и затем еще пару-тройку минут.

Открыть банку консервированной кукурузы, слить воду и добавить в сковороду к овощам.

Добавить в сковороду к овощам сваренный рис, солить, перчить и все перемешать. Закрыть сковороду крышкой, томить-прогревать на слабом огне 2-3 минуты. По желанию добавить различных ароматных приправ.

Рис с овощами и грибами

Пропаренный рис с диким – 300 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Шампиньоны – 300 г

Зеленый горошек – 100 г

Спаржевая фасоль – 100 г

Консервированная кукуруза – 100 г

Соль, перец

Растительное масло для жарки

Грибы помыть и порезать на 4 части, обжарить на растительном масле в глубокой кастрюле с толстым дном.

Лук мелко порезать, обжарить на растительном масле в сковороде.

Морковь порезать соломкой и добавить к луку. Обжарить на медленном огне, постоянно помешивая, 3-4 минуты. Зеленый горошек и спаржевую фасоль разморозить.

Рис отварить согласно рекомендациям на упаковке.

К грибам добавить обжаренный лук с морковью, рис, перец и соль, перемешать. Подержать на огне 5 минут.

В конце добавить размороженные овощи и кукурузу. Тушить 5-7 минут под закрытой крышкой.

Овощной рис в мультиварке

Рис – 1,5 ст.

Помидор – 4 шт.

Чеснок – 3 зубчики

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста

Замороженная смесь любых овощей (болгарский перец, кукуруза, стручковая фасоль и т.п. овощи)

Специи

Растительное масло

Промыть рис и залить холодной водой. Овощи подготовить: помидоры нарезать кубиками, морковь нарезать кубиками или кругами, лук и чеснок измельчить.

Открыть замороженные овощи. В чашу мультиварки налить масла, включить прибор на режим «Выпечка» 20 минут.

Обжарить морковь с луком, добавить замороженные овощи, жарить еще 3-5 минут. Добавить чеснок, приправить специями, выложить в чашу помидоры и томат-пасту. Влить туда воду так, чтобы овощи были покрыты ею наполовину, тушить 5 минут.

Поверх овощей ровным слоем выложить рис, влить кипяток, чтобы вода его покрыла на 1,5 см, подсолить, включить режим «Рис» или «Гречка», готовить до звукового сигнала.

После звукового сигнала прибора о готовности все перемешать, подать рис с овощами к столу.

Рис с овощами и мясом

Мясо – 700 г

Круглозернистый рис – 1,5 ст.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Красный болгарский перец – 1 шт.

Стручковая фасоль – горсть

Чеснок – 2 зубчика

Молотая сладкая паприка – 1 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Обжарить его на растительном масле на сильном огне до образования золотистой корочки со всех сторон.

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Вымыть и почистить овощи. Нарезать лук и морковь, добавить к мясу, периодически помешивая, обжарить все вместе в течение нескольких минут. Добавить немного воды, примерно полстакана, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 40-45 минут.

Стручковую фасоль и болгарский перец нарезать, с помидоров снять кожицу. Добавить к мясу фасоль, чеснок и болгарский перец, обжарить вместе 4-5 минут, иногда перемешивая.

Переложить в кастрюлю, влить горячую воду, чтобы она покрывала мясо с овощами примерно на 2 см. Довести до кипения, посолить, добавить специи.

Рис хорошо промыть. Выложить его в кастрюлю с мясом и овощами, сверху положить помидоры. Довести до кипения. Варить на медленном огне, пока совсем не останется жидкости, примерно 20 минут.

Вкусный и ароматный рис с овощами и мясом готов.