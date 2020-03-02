Рецепты вкуснейших салатов со свежими и консервированными грибами
Грибы - невероятный продукт. Они очень полезны: в них содержатся и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. При этом грибы низкокалорийные и диетичные, ведь на 90% они состоят из воды. К сожалению, в украинских супермаркетах сложно найти что-то, кроме шампиньонов. Но и с ними можно приготовить невероятное количество вкусных салатов. Предлагаем вам подборку рецептов салатов с грибами: свежими и консервированными.
Читайте такжеЧтобы пятница удалась: лучшие рецепты алкогольных коктейлей, которые легко приготовить на кухне и в офисе
Салат из сырых шампиньонов
Шампиньоны — 200 г
Помидор — 2 шт
Петрушка, укроп
Для соуса:
Соус соевый — 50 мл
Уксус бальзамический — 1 ч. л.
Чеснок — 1-2 зуб.
Сахар — 0,5 ч. л.
Перец черный молотый
Базилик — 0,5 ч. л.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Кунжут для подачи
Свежие плотные шампиньоны тщательно вымыть и нарезать тонкими пластинками. Добавить мелко нарезанную зелень. Смешать все ингредиенты для соуса. Заправить грибы и зелень. Дать настояться 30 минут. После этого нарезать тонкими дольками помидоры и добавить в салат. Сверху посыпать кунжутом.
Салат с грибами, мясом и сыром
грибы (любые консервированные) - 200г
лук - 2 шт.
картофель - 2 шт.
морковь - 1 шт
мясо любое - 300г
сыр - 250г
сметана
майонез
Лук нарезать кубиком и обжарить на растительном масле до золотистости. Картофель отварить в мундире и натереть на крупной терке, мясо отварить цельным куском и порезать на кубики. Сур натереть на мелкой терке. Для соуса смешать сметану с майонезом.
Выкладывать салат слоями в том порядке, как написано в рецепте. Каждый слой промазывать соусом, можно немного посолить по вкусу.
Салат "Грибы на поляне"
Шампиньоны консервированные целые - 1 баночка
Зеленый лук и укроп
Куриное филе - 2 шт
Морковь по-корейски (можно заменить отварной морковью) - 200г
Сыр - 200г
Картофель - 3 шт
Огурцы маринованные - 3 шт
Майонез
Глубокую миску застелить пищевой пленкой, слегка смазать ее растительным маслом. Салат укладывать слоями. Солить по вкусу.
Грибы уложить первым слоем плотно друг к другу шляпками вниз. Далее слой мелко нарезанной зелени. Отварной картофель на крупной терке - майонез - огурцы мелким кубиком - отварное куриное мясо мелким кубиком - морковь по-корейски - сыр, натертый на мелкой терке и смешанный с майонезом.
Салат накрыть пленкой и дать настояться в холодильнике. Перед подачей. Миску с салатом перевернуть на блюдо и снять пленку.
Салат с грибами и курицей
Куриная грудка
Болгарский перец (желательно трех цветов)
Лук
Маринованные грибы
Майонез
Грудку отварить и нарезать кусочками. Болгарский перец нарезать соломкой. Лук обжарить. Все ингредиенты смешать, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом.
Читайте также"Наполеон": рецепты вкуснейшего торта
Салат с грибами и печенью
Морковь
Картофель
Грибы свежие
Лук
Огурцы маринованные
Куриная печень
Майонез
Морковь и картофель отварить. Грибы обжарить на растительном масле. Куриную печень потушить с луком. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, смешать и заправить майонезом. Посолить по вкусу.
Салат с грибами, ананасами и кукурузой
- кукуруза
- грибы консервированные
- куриное мясо
- оливки
- консервированные ананасы
- свежая зелень по вкусу
- майонез
Куриное мясо отварить и нарезать кусочками. Вмешать с остальными ингредиентами, посолить по вкусу. Заправить майонезом.