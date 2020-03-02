Рецепты вкуснейших салатов со свежими и консервированными грибами

Подборка оригинальных и классических рецептов салатов с грибами.

Грибы - невероятный продукт. Они очень полезны: в них содержатся и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. При этом грибы низкокалорийные и диетичные, ведь на 90% они состоят из воды. К сожалению, в украинских супермаркетах сложно найти что-то, кроме шампиньонов. Но и с ними можно приготовить невероятное количество вкусных салатов. Предлагаем вам подборку рецептов салатов с грибами: свежими и консервированными.

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Салат из сырых шампиньонов

Шампиньоны — 200 г

Помидор — 2 шт

Петрушка, укроп

Для соуса:

Соус соевый — 50 мл

Уксус бальзамический — 1 ч. л.

Чеснок — 1-2 зуб.

Сахар — 0,5 ч. л.

Перец черный молотый

Базилик — 0,5 ч. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Кунжут для подачи

Свежие плотные шампиньоны тщательно вымыть и нарезать тонкими пластинками. Добавить мелко нарезанную зелень. Смешать все ингредиенты для соуса. Заправить грибы и зелень. Дать настояться 30 минут. После этого нарезать тонкими дольками помидоры и добавить в салат. Сверху посыпать кунжутом.

Салат с грибами, мясом и сыром

грибы (любые консервированные) - 200г

лук - 2 шт.

картофель - 2 шт.

морковь - 1 шт

мясо любое - 300г

сыр - 250г

сметана

майонез

Лук нарезать кубиком и обжарить на растительном масле до золотистости. Картофель отварить в мундире и натереть на крупной терке, мясо отварить цельным куском и порезать на кубики. Сур натереть на мелкой терке. Для соуса смешать сметану с майонезом.

Выкладывать салат слоями в том порядке, как написано в рецепте. Каждый слой промазывать соусом, можно немного посолить по вкусу.

Салат "Грибы на поляне"

Шампиньоны консервированные целые - 1 баночка

Зеленый лук и укроп

Куриное филе - 2 шт

Морковь по-корейски (можно заменить отварной морковью) - 200г

Сыр - 200г

Картофель - 3 шт

Огурцы маринованные - 3 шт

Майонез

Глубокую миску застелить пищевой пленкой, слегка смазать ее растительным маслом. Салат укладывать слоями. Солить по вкусу.

Грибы уложить первым слоем плотно друг к другу шляпками вниз. Далее слой мелко нарезанной зелени. Отварной картофель на крупной терке - майонез - огурцы мелким кубиком - отварное куриное мясо мелким кубиком - морковь по-корейски - сыр, натертый на мелкой терке и смешанный с майонезом.

Салат накрыть пленкой и дать настояться в холодильнике. Перед подачей. Миску с салатом перевернуть на блюдо и снять пленку.

Салат с грибами и курицей

Куриная грудка

Болгарский перец (желательно трех цветов)

Лук

Маринованные грибы

Майонез

Грудку отварить и нарезать кусочками. Болгарский перец нарезать соломкой. Лук обжарить. Все ингредиенты смешать, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом.

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Салат с грибами и печенью

Морковь

Картофель

Грибы свежие

Лук

Огурцы маринованные

Куриная печень

Майонез

Морковь и картофель отварить. Грибы обжарить на растительном масле. Куриную печень потушить с луком. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, смешать и заправить майонезом. Посолить по вкусу.

Салат с грибами, ананасами и кукурузой

- кукуруза

- грибы консервированные

- куриное мясо

- оливки

- консервированные ананасы

- свежая зелень по вкусу

- майонез

Куриное мясо отварить и нарезать кусочками. Вмешать с остальными ингредиентами, посолить по вкусу. Заправить майонезом.