Ориентировочно будет пролечено 2000 человек в больницах НАМН, которые размещены в Киеве, сообщила народный депутат Леся Забуранная.

Для оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19 в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМНУ в Киеве будет дополнительно направлено 55,4 млн. грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член бюджетного комитета Рады, народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная.

"Беспокоясь за сложную и угрожающую ситуацию с количеством больных и с целью избежания коллапса медицинской системы в г. Киеве, проработав данный вопрос с Министерством здравоохранения Украины и Национальной академией медицинских наук Украины, сегодня на заседании Комитета нами было принято решение направить 55, 4 млн. грн Национальной академии медицинских наук Украины для оказания стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, отдельными научно-исследовательскими учреждениями НАМНУ, которые расположены в Киеве", - написала она.

Забуранная отмечает, что по состоянию на сегодня загруженность коек в учреждениях здравоохранения города Киева, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем СОVID-19 – 74,6%. Направления соответствующих средств НАМНУ осуществляется с целью закупки средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, дополнительных доплат к заработной плате медицинским и другим работникам государственных учреждений НАМНУ.

Это позволит перепрофилировать 500 койко-мест под оказание стационарной медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19 на базе клиник отдельных научно-исследовательских учреждений, таким образом ориентировочно будет пролечено 2000 человек в больницах НАМН, которые размещены в Киеве, отметила народный депутат.

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Автор: Григорий Бондарь