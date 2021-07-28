Ремонт Шулявского моста начался весной 2019 года, стоимость реконструкции транспортной развязки в начале работ составила 830,12 млн грн.

Власти Киева снова скорректировала проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана, в результате чего его стоимость возросла с 1,05 млрд грн до почти 2 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации №1630 от 21 июля 2021 года, обнародованном на официальном сайте столичной власти.

В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" обосновали рост стоимости реконструкции Шулявского моста включением в проект реконструкции прилегающих улиц и улиц, по которым осуществляется объезд, а также комплексным благоустройством территории.

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Так, на предприятии объяснили, что прилегающие улицы уже не соответствуют действующим в Украине нормам, поэтому возникла необходимость в их расширении, обустройстве ливневой канализации и других сетей.

Кроме того, реконструкция предусматривает дополнительные объемы работ по обустройству лифтов в подземных переходах - в частности, увеличение лифтов с 2 до 4 шт. Поскольку с момента разработки проекта реконструкции транспортной развязки в 2018 году в действие вступили новые строительные нормы.

Также, учитывая многочисленные обращения общественности и жителей комплекса "Место мечты", в рамках реконструкции предусмотрены дополнительные работы по комплексному благоустройству прилегающей территории.

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Как пояснили в коммунальном предприятии, кроме того, во время работ по реконструкции транспортной развязки количество буронабивных свай была увеличена со 113 единиц до 190.

А для того, чтобы избежать длительного перекрытия движения на одном из крупнейших транспортных узлов Киева, на время выполнения работ по демонтажу аварийных конструкций путепровода и монтажа новых конструкций, было принято решение об изменении обычного способа выполнения работ, предусматривающее закрытие движения на более современный, - с участием ведущих европейских компаний.

Реконструкция Шулявского моста

Вечером 27 февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского мостового путепровода.

Реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года. Общая стоимость реконструкции развязки в начале работ составила 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.

28 декабря 2019 года завершили первую очередь работ - открыли проезд непосредственно реконструированным по Шулявскому мосту, работы по обустройству съездов продолжаются.

29 января 2020 года власти Киева заявили о росте стоимости проекта из-за значительных изменений в проектных решениях.

Согласно распоряжению КГГА №1775 от 7 октября 2019 года, стоимость строительства развязки оценивалась (по ценам по состоянию на 13 августа 2019 года) уже в 1,05 млрд грн.

15 декабря 2020 года на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач. В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.

Автор: Инна Андалицкая