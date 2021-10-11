Правоохранители обнаружили в доме женщину в состоянии алкогольного опьянения с двумя мужчинами, а рядом стояла коляска с маленьким ребенком.

Столичные полицейские устроили в медучреждение 4-месячную девочку, которую нашли в заброшенном помещении.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, им позвонила жительница Голосеевского района, которая на улице Академика Заболотного во время прогулки с собакой заметила в заброшенной постройке коляску с ребенком, а также двух неизвестных мужчин и женщину навеселе.

По словам инспектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Лилии Кордяк, правоохранители обнаружили в квартире женщину в состоянии алкогольного опьянения с двумя мужчинами, а рядом стояла коляска с маленьким ребенком.

"Помещение, где поселилась мать с ребенком, нельзя назвать местом жительства. Мы предлагали женщине временный приют с надлежащими условиями, чтобы она могла найти себе жилье или вернуться к родственникам в Одесскую область, но женщина категорически отказалась. Поэтому мы незамедлительно вызвали "скорую" и сообщили о происшествии сотрудникам районной службы по делам детей и семьи, чтобы изъять девочку, осмотреть ее и поместить в больницу", - сказано в сообщении.

Читайте также"Посчитал" отбойники и протаранил несколько авто: в Киеве гонялись за "неадекватом" на иномарке (видео)Отмечается, что сейчас ребенок находится в учреждении здравоохранения - его жизни и здоровью ничего не угрожает. На мать правоохранители составили протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях – Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

"Чтобы забрать 4-месячного ребенка, мать должна улучшить условия проживания. Если этого не произойдет, служба по делам детей и семьи будет принимать соответствующее закону решение", - добавила Кордяк.

В Киеве ребенка забрали из семьи

Ранее сообщалось, что на ВДНХ обнаружили семью, которая проживала в "доме" из листов гипсокартона.

Со взрослыми был малыш, который спал в детской коляске. Представители социальных служб изъяли младенца, а к взрослым наведались полицейские.

Автор: Надя Пришляк