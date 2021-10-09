Ребенка изъяли соцслужбы.

В Киеве на ВДНХ социальные службы выявили семью с младенцем, которая проживала в "доме" из листов гипсокартона.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ", публикуя видео с места событий.

Стало известно, что супруги обустроили себе таким образом убежище, чтобы не жить на улице. С ними был малыш, который вынужденно спал в детской коляске.

В итоге у пары изъяли младенца до тех пор, пока они не улучшат свои жилищные условия.

Читайте такжеВ Киеве бездомные обустроили "жилье" прямо на остановке транспорта (фото)К ним также наведалась полиция, чтобы узнать их личности и причины, по которым они оказались в таком положении.

Ранее сообщалось, как в Мелитополе 8-летний мальчик жил на старых матрасах под открытым небом.

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Автор: Катерина Шварц