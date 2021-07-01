Благодаря новому детальному плану территорий киевского района Оболонь вместо скандальных застроек появятся скверы и зеленые зоны.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и политический эксперт Виталий Кулик.

"Благодаря детальному плану территорий (ДПТ) Оболони, на месте скандальных застроек, которые могли бы исказить район, появятся скверы и зеленые зоны. Для того, чтобы это произошло, документ 6 июля должна поддержать земельная комиссия, а затем и депутаты Киевсовета во время голосования", - написал блогер.

По его словам, Оболонь всегда была лакомым кусочком для застройщиков, которые, как правило, действовали совместно с киевскими властями, и доходило до того, что земельные участки под застройку выделялись прямо во дворах жилых домов.

"Под давлением общественности, Киевсовет вынужден был расторгнуть некоторые договоры аренды с застройщиками, попутно создавая зеленые зоны. Вот только застройщики и не думали отступать, у них в руках был генеральный план города, который позволял им плевать на все и нагло получать земельные участки под жилые многоэтажки и ТЦ. Например, 7 июня с. г. Кассационный хозяйственный суд Верховного суда отклонил иск одного из таких застройщиков, который хотел отменить решение Киевсовета о создании сквера между домами №38-Е и №38-г на ул. Героев Днепра и вернуть себе земельный участок", - отметил он.

Блогер также подчеркнул, что теперь есть надежда на то, что все изменится благодаря детальному плану территорий, который не один год разрабатывался в сотрудничестве с общественным активом, известными архитекторами и специалистами по планированию территорий, выносился на общественные слушания, получил множество согласований, прошел проверку в правоохранительных органах и, в конце концов, был вынесен на рассмотрение Земельной комиссии.

"Что безусловно очень сильно расстроило застройщиков, у которых были свои планы на Оболонь - без скверов и парков, но с бесконечными бетонными джунглями. Меня обвиняют в том, что я не вижу положительных моментов в работе мэра Кличко и киевской власти. Но это не так, пример ДПТ Оболони, как по мне, можно назвать в определенной степени общим достижением власти и киевлян, и записать в плюс Кличко", - отметил эксперт.

Он считает, что новый ДПТ будет обязывать строительные компании построить школу и три детсада, новую набережную вокруг озера Белое, а также установит им новые нормативы по плотности застройки.

"Примечательно, что без детального плана для застройщиков по факту не существует никаких ограничений, а Оболонь является настоящим клондайком: где хочешь, там и строй. Хаотичная застройка и отсутствие капремонта междомовых подъездов доводит жителей до отчаяния. Недавно, жильцы дома по пр. Оболонскому, 14 устроили своеобразный флеш-моб. Ямы в собственном дворе они обозначили яркими красками, чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме. И помочь уберечь автомобили и целые ноги своих соседей", - написал блогер.

Эксперт пояснил, что новый ДПТ не предполагает нового строительства на пустующих земельных участках, там четко прописана только реконструкция объектов с соблюдением четких норм.

"Кроме того, застройщики должны привести в порядок территории и междомовые проезды. Также, можно будет не волноваться, что возле вашего дома появится очередной небоскреб. Хочется верить, что земельная комиссия поддержит новый ДПТ, а потом и депутаты Киевсовета сыграют на стороне простых жителей, а не скандальных застройщиков, которые безусловно и дальше будут распространять фейки о ДПТ или нанимать бродячих активистов", - констатировал Виталий Кулик.

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Автор: Иван Бойко