С 5 декабря в Киеве заработают официальные елочные ярмарки / фото УНИАН

С 5 декабря в столице будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Таким образом киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств. Продажу будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Городские власти обнародовали адреса локаций официальных елочных площадок во всех 10 районах Киева.

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В Голосеевском районе - 12 площадок:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича,
  • ул. Самойла Кошки, 5,
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А,
  • ул. Васильковская, 8,
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации),
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2"),
  • просп. Академика Глушкова, 16-16/7,
  • просп. Академика Глушкова, 31-А,
  • ул. Метрологическая, 19,
  • ул. Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофановский"),
  • ул. Феодосийская, Днепровское шоссе,
  • ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

В Дарницком районе - 22 площадки:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16,
  • ул. Братства тарасовцев, 9,
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1,
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13,
  • ул. Здолбуновская, 2,
  • ул. Михаила Драгоманова, 14,
  • ул. Елены Пчилки, 2,
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой),
  • ул. Срибнокильская, 13,
  • ул. Ялтинская, 5-А,
  • ул. Ялтинская, 5-Б,
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской,
  • ул. Александра Мишуги, 2,
  • пересечение улиц Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко,
  • пересечение ул. Урловской и Анны Ахматовой,
  • просп. Петра Григоренко, 26,
  • просп. Петра Григоренко, 41-43,
  • ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки"),
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус"),
  • ул. Александра Мишуги, 4,
  • ул. Заречная, 1,
  • Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана - станция метро "Осокорки").

В Деснянском районе - 12:

  • ул. Рональда Рейгана, 4,
  • ул. Рональда Рейгана, 8,
  • просп. Красной Калины, 15,
  • просп. Красной Калины, 26,
  • просп. Красной Калины, 44,
  • просп. Красной Калины, 60/10,
  • просп. Красной Калины, 95-97,
  • ул. Электротехническая, 2,
  • ул. Электротехническая, 4,
  • ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса),
  • станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3),
  • станция метро "Черниговская".

В Днепровском районе - 11:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7,
  • ул. Андрея Малышко, 4-А,
  • ул. Ивана Миколайчука, 9,
  • ул. Миропольская, 25,
  • ул. Радужная, 4,
  • ул. Юрия Шумского, 1,
  • просп. Павла Тычины, 7,
  • просп. Соборности, 2/1,
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо,
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича,
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

В Оболонском районе - 22:

  • ул. Днепроводская, 1,
  • ул. Зои Гайдай, 2,
  • площадь Петропавловская, 2,
  • просп. Владимира Ивасюка, 27-Б,
  • просп. Владимира Ивасюка, 46,
  • ул. Семена Скляренко, 17,
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А,
  • просп. Оболонский, 1-Б,
  • просп. Оболонский, 52-А,
  • просп. Оболонский, 45/28,
  • ул. Петра Калнышевского, 2,
  • ул. Героев Днепра, 30,
  • ул. Героев Днепра, 32,
  • ул. Героев Днепра, 41,
  • ул. Иорданская, 17,
  • ул. Героев полка "Азов", 3,
  • ул. Героев полка "Азов", 12,
  • ул. Героев полка "Азов", 34,
  • ул. Александра Архипенко, 6-А,
  • площадь Оболонская, 6 (две локации),
  • просп. Литовский, 2,
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

В Печерском районе - 4:

  • бульв. Николая Михновского, 25,
  • бульв. Николая Михновского, 30/1,
  • ул. Большая Васильковская, 107,
  • ул. Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar").

В Подольском районе - 17:

  • ул. Верхний Вал, 16 (три локации),
  • угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4),
  • ул. Вышгородская, 21/6,
  • ул. Ивана Выговского, 18,
  • ул. Светлицкого, 23,
  • ул. Светлицкого, 30/20,
  • просп. Василия Порика, 13,
  • просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ"),
  • просп. Европейского Союза, 37,
  • просп. Европейского Союза, 45-А,
  • просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент"),
  • просп. Европейского Союза, 66,
  • просп. Свободы, 2,
  • просп. Свободы, 28,
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20,
  • ул. Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции),
  • угол улиц Межигорской и Верхний Вал (распределительная полоса).

В Святошинском районе - 24:

  • просп. Берестейский, 117,
  • просп. Леся Курбаса, 8,
  • просп. Академика Палладина, 24,
  • Святошинская площадь, 1,
  • бульв. Николая Руденко, 7,
  • бульв. Николая Руденко, 13,
  • бульв. Николая Руденко, 14,
  • бульв. Николая Руденко, 15,
  • бульв. Жюля Верна, 6/10,
  • ул. Василия Кучера, 5,
  • ул. Симиренко, 17,
  • ул. Зодчих, 46,
  • ул. Зодчих, 56,
  • ул. Зодчих, 62,
  • ул. Зодчих, 70,
  • ул. Тулузы, 2/58,
  • ул. Якуба Коласа, 23,
  • ул. Чернобыльская, 20,
  • ул. Ирпенская, 76 - 80,
  • ул. Подлесная, 1,
  • ул. Академика Булаховского, 30,
  • ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса),
  • ул. Семьи Стешенко, 7,
  • ул. Василия Стуса, 20.
  • В Соломенском районе - 10:
  • ул. Соломенская, 33,
  • ул. Соломенская, 39,
  • ул. Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия"),
  • ул. Академика Шалимова, 37,
  • бульв. Чоколовский, 1,
  • бульв. Чоколовский, 19 - 21,
  • бульв. Чоколовский, 20,
  • бульв. Чоколовский, 24,
  • просп. Отрадный, 15/45,
  • просп. Воздушных Сил, 18/2.

В Шевченковском районе - 9:

  • ул. Юрия Ильенко, 11
  • ул. Даниила Щербаковского, 56,
  • угол улиц Игоря Турчина и Мечты,
  • ул. Парково-Сырецкая, 10,
  • ул. Ольжича, 14,
  • ул. Елена Телиги, 31/1,
  • Щусева, 5,
  • угол улиц Елены Телиги и Щусева,
  • ул. Дорогожицкая, 13/14.

Новогодние праздники в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Устанавливать главную елку страны начнут 2 декабря.

Ее уже традиционно разместят на Софийской площади. Торжественное открытие запланировано в День Святого Николая, 6 декабря. Елку установят за счет меценатов.

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