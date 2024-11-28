Открывать локации будут постепенно, всего их будет более 140.

С 5 декабря в столице будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Таким образом киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств. Продажу будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Городские власти обнародовали адреса локаций официальных елочных площадок во всех 10 районах Киева.

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В Голосеевском районе - 12 площадок:

пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича,

ул. Самойла Кошки, 5,

ул. Степана Рудницкого, 6-А,

ул. Васильковская, 8,

переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации),

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2"),

просп. Академика Глушкова, 16-16/7,

просп. Академика Глушкова, 31-А,

ул. Метрологическая, 19,

ул. Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофановский"),

ул. Феодосийская, Днепровское шоссе,

ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

В Дарницком районе - 22 площадки:

ул. Архитектора Вербицкого, 16,

ул. Братства тарасовцев, 9,

ул. Елизаветы Чавдар, 1,

ул. Елизаветы Чавдар, 13,

ул. Здолбуновская, 2,

ул. Михаила Драгоманова, 14,

ул. Елены Пчилки, 2,

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой),

ул. Срибнокильская, 13,

ул. Ялтинская, 5-А,

ул. Ялтинская, 5-Б,

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской,

ул. Александра Мишуги, 2,

пересечение улиц Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко,

пересечение ул. Урловской и Анны Ахматовой,

просп. Петра Григоренко, 26,

просп. Петра Григоренко, 41-43,

ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки"),

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус"),

ул. Александра Мишуги, 4,

ул. Заречная, 1,

Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана - станция метро "Осокорки").

В Деснянском районе - 12:

ул. Рональда Рейгана, 4,

ул. Рональда Рейгана, 8,

просп. Красной Калины, 15,

просп. Красной Калины, 26,

просп. Красной Калины, 44,

просп. Красной Калины, 60/10,

просп. Красной Калины, 95-97,

ул. Электротехническая, 2,

ул. Электротехническая, 4,

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса),

станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3),

станция метро "Черниговская".

В Днепровском районе - 11:

бульв. Игоря Шамо, 2/7,

ул. Андрея Малышко, 4-А,

ул. Ивана Миколайчука, 9,

ул. Миропольская, 25,

ул. Радужная, 4,

ул. Юрия Шумского, 1,

просп. Павла Тычины, 7,

просп. Соборности, 2/1,

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо,

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича,

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

В Оболонском районе - 22:

ул. Днепроводская, 1,

ул. Зои Гайдай, 2,

площадь Петропавловская, 2,

просп. Владимира Ивасюка, 27-Б,

просп. Владимира Ивасюка, 46,

ул. Семена Скляренко, 17,

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А,

просп. Оболонский, 1-Б,

просп. Оболонский, 52-А,

просп. Оболонский, 45/28,

ул. Петра Калнышевского, 2,

ул. Героев Днепра, 30,

ул. Героев Днепра, 32,

ул. Героев Днепра, 41,

ул. Иорданская, 17,

ул. Героев полка "Азов", 3,

ул. Героев полка "Азов", 12,

ул. Героев полка "Азов", 34,

ул. Александра Архипенко, 6-А,

площадь Оболонская, 6 (две локации),

просп. Литовский, 2,

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

В Печерском районе - 4:

бульв. Николая Михновского, 25,

бульв. Николая Михновского, 30/1,

ул. Большая Васильковская, 107,

ул. Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar").

В Подольском районе - 17:

ул. Верхний Вал, 16 (три локации),

угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4),

ул. Вышгородская, 21/6,

ул. Ивана Выговского, 18,

ул. Светлицкого, 23,

ул. Светлицкого, 30/20,

просп. Василия Порика, 13,

просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ"),

просп. Европейского Союза, 37,

просп. Европейского Союза, 45-А,

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент"),

просп. Европейского Союза, 66,

просп. Свободы, 2,

просп. Свободы, 28,

просп. Георгия Гонгадзе, 20,

ул. Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции),

угол улиц Межигорской и Верхний Вал (распределительная полоса).

В Святошинском районе - 24:

просп. Берестейский, 117,

просп. Леся Курбаса, 8,

просп. Академика Палладина, 24,

Святошинская площадь, 1,

бульв. Николая Руденко, 7,

бульв. Николая Руденко, 13,

бульв. Николая Руденко, 14,

бульв. Николая Руденко, 15,

бульв. Жюля Верна, 6/10,

ул. Василия Кучера, 5,

ул. Симиренко, 17,

ул. Зодчих, 46,

ул. Зодчих, 56,

ул. Зодчих, 62,

ул. Зодчих, 70,

ул. Тулузы, 2/58,

ул. Якуба Коласа, 23,

ул. Чернобыльская, 20,

ул. Ирпенская, 76 - 80,

ул. Подлесная, 1,

ул. Академика Булаховского, 30,

ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса),

ул. Семьи Стешенко, 7,

ул. Василия Стуса, 20.

В Соломенском районе - 10:

ул. Соломенская, 33,

ул. Соломенская, 39,

ул. Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия"),

ул. Академика Шалимова, 37,

бульв. Чоколовский, 1,

бульв. Чоколовский, 19 - 21,

бульв. Чоколовский, 20,

бульв. Чоколовский, 24,

просп. Отрадный, 15/45,

просп. Воздушных Сил, 18/2.

В Шевченковском районе - 9:

ул. Юрия Ильенко, 11

ул. Даниила Щербаковского, 56,

угол улиц Игоря Турчина и Мечты,

ул. Парково-Сырецкая, 10,

ул. Ольжича, 14,

ул. Елена Телиги, 31/1,

Щусева, 5,

угол улиц Елены Телиги и Щусева,

ул. Дорогожицкая, 13/14.

Новогодние праздники в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Устанавливать главную елку страны начнут 2 декабря.

Ее уже традиционно разместят на Софийской площади. Торжественное открытие запланировано в День Святого Николая, 6 декабря. Елку установят за счет меценатов.

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