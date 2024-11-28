С 5 декабря в столице будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Таким образом киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств. Продажу будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства.
Городские власти обнародовали адреса локаций официальных елочных площадок во всех 10 районах Киева.
В Голосеевском районе - 12 площадок:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича,
- ул. Самойла Кошки, 5,
- ул. Степана Рудницкого, 6-А,
- ул. Васильковская, 8,
- переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации),
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2"),
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7,
- просп. Академика Глушкова, 31-А,
- ул. Метрологическая, 19,
- ул. Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофановский"),
- ул. Феодосийская, Днепровское шоссе,
- ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").
В Дарницком районе - 22 площадки:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16,
- ул. Братства тарасовцев, 9,
- ул. Елизаветы Чавдар, 1,
- ул. Елизаветы Чавдар, 13,
- ул. Здолбуновская, 2,
- ул. Михаила Драгоманова, 14,
- ул. Елены Пчилки, 2,
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой),
- ул. Срибнокильская, 13,
- ул. Ялтинская, 5-А,
- ул. Ялтинская, 5-Б,
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской,
- ул. Александра Мишуги, 2,
- пересечение улиц Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко,
- пересечение ул. Урловской и Анны Ахматовой,
- просп. Петра Григоренко, 26,
- просп. Петра Григоренко, 41-43,
- ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки"),
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус"),
- ул. Александра Мишуги, 4,
- ул. Заречная, 1,
- Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана - станция метро "Осокорки").
В Деснянском районе - 12:
- ул. Рональда Рейгана, 4,
- ул. Рональда Рейгана, 8,
- просп. Красной Калины, 15,
- просп. Красной Калины, 26,
- просп. Красной Калины, 44,
- просп. Красной Калины, 60/10,
- просп. Красной Калины, 95-97,
- ул. Электротехническая, 2,
- ул. Электротехническая, 4,
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса),
- станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3),
- станция метро "Черниговская".
В Днепровском районе - 11:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7,
- ул. Андрея Малышко, 4-А,
- ул. Ивана Миколайчука, 9,
- ул. Миропольская, 25,
- ул. Радужная, 4,
- ул. Юрия Шумского, 1,
- просп. Павла Тычины, 7,
- просп. Соборности, 2/1,
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо,
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича,
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
В Оболонском районе - 22:
- ул. Днепроводская, 1,
- ул. Зои Гайдай, 2,
- площадь Петропавловская, 2,
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б,
- просп. Владимира Ивасюка, 46,
- ул. Семена Скляренко, 17,
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А,
- просп. Оболонский, 1-Б,
- просп. Оболонский, 52-А,
- просп. Оболонский, 45/28,
- ул. Петра Калнышевского, 2,
- ул. Героев Днепра, 30,
- ул. Героев Днепра, 32,
- ул. Героев Днепра, 41,
- ул. Иорданская, 17,
- ул. Героев полка "Азов", 3,
- ул. Героев полка "Азов", 12,
- ул. Героев полка "Азов", 34,
- ул. Александра Архипенко, 6-А,
- площадь Оболонская, 6 (две локации),
- просп. Литовский, 2,
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.
В Печерском районе - 4:
- бульв. Николая Михновского, 25,
- бульв. Николая Михновского, 30/1,
- ул. Большая Васильковская, 107,
- ул. Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar").
В Подольском районе - 17:
- ул. Верхний Вал, 16 (три локации),
- угол улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4),
- ул. Вышгородская, 21/6,
- ул. Ивана Выговского, 18,
- ул. Светлицкого, 23,
- ул. Светлицкого, 30/20,
- просп. Василия Порика, 13,
- просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ"),
- просп. Европейского Союза, 37,
- просп. Европейского Союза, 45-А,
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент"),
- просп. Европейского Союза, 66,
- просп. Свободы, 2,
- просп. Свободы, 28,
- просп. Георгия Гонгадзе, 20,
- ул. Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции),
- угол улиц Межигорской и Верхний Вал (распределительная полоса).
В Святошинском районе - 24:
- просп. Берестейский, 117,
- просп. Леся Курбаса, 8,
- просп. Академика Палладина, 24,
- Святошинская площадь, 1,
- бульв. Николая Руденко, 7,
- бульв. Николая Руденко, 13,
- бульв. Николая Руденко, 14,
- бульв. Николая Руденко, 15,
- бульв. Жюля Верна, 6/10,
- ул. Василия Кучера, 5,
- ул. Симиренко, 17,
- ул. Зодчих, 46,
- ул. Зодчих, 56,
- ул. Зодчих, 62,
- ул. Зодчих, 70,
- ул. Тулузы, 2/58,
- ул. Якуба Коласа, 23,
- ул. Чернобыльская, 20,
- ул. Ирпенская, 76 - 80,
- ул. Подлесная, 1,
- ул. Академика Булаховского, 30,
- ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса),
- ул. Семьи Стешенко, 7,
- ул. Василия Стуса, 20.
- В Соломенском районе - 10:
- ул. Соломенская, 33,
- ул. Соломенская, 39,
- ул. Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадия"),
- ул. Академика Шалимова, 37,
- бульв. Чоколовский, 1,
- бульв. Чоколовский, 19 - 21,
- бульв. Чоколовский, 20,
- бульв. Чоколовский, 24,
- просп. Отрадный, 15/45,
- просп. Воздушных Сил, 18/2.
В Шевченковском районе - 9:
- ул. Юрия Ильенко, 11
- ул. Даниила Щербаковского, 56,
- угол улиц Игоря Турчина и Мечты,
- ул. Парково-Сырецкая, 10,
- ул. Ольжича, 14,
- ул. Елена Телиги, 31/1,
- Щусева, 5,
- угол улиц Елены Телиги и Щусева,
- ул. Дорогожицкая, 13/14.
Новогодние праздники в Киеве
Как сообщал УНИАН, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Устанавливать главную елку страны начнут 2 декабря.
Ее уже традиционно разместят на Софийской площади. Торжественное открытие запланировано в День Святого Николая, 6 декабря. Елку установят за счет меценатов.
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