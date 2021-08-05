Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации внес в перечень объектов культурного наследия Киева несколько исторических зданий.
Как сообщает пресс-служба, об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.
По его словам, статус только что выявленного объекта культурного наследия предоставлен:
- дому Марии Станиславской, расположенному на улице Владимирской, 93;
- дому Ксении Смирновой на Никольском переулке, 7;
- дому инженера Гавриила Познякова на улице Трехсвятительской, 11;
- жилому дому на улице Покровской, 9.
"Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможны исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектной документации", – отметил Прокопов.
Он добавил, что копия приказа департамента направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины.
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в июле написал в своем Telegram-канале, что министерство рассмотрит вопрос предоставления зданию "Цветы Украины" охранного статуса после того, как Киевская городская государственная администрация предоставит ему статус архитектурного памятника.
Дом "Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный в 1983-85 гг. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений года, но не имеет охранного статуса.
Пока что дом получил статус только что выявленного объекта культурного наследия - после того, как активистам общественного движения "Сохранить цветы Украины" удалось приостановить демонтаж здания и заблокировать работу тяжелой техники.