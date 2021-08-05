Любые работы на этих объектах возможны исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектной документации.

Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации внес в перечень объектов культурного наследия Киева несколько исторических зданий.

Как сообщает пресс-служба, об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

По его словам, статус только что выявленного объекта культурного наследия предоставлен:

дому Марии Станиславской, расположенному на улице Владимирской, 93;

дому Ксении Смирновой на Никольском переулке, 7;

дому инженера Гавриила Познякова на улице Трехсвятительской, 11;

жилому дому на улице Покровской, 9.

"Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможны исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектной документации", – отметил Прокопов.

Он добавил, что копия приказа департамента направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в июле написал в своем Telegram-канале, что министерство рассмотрит вопрос предоставления зданию "Цветы Украины" охранного статуса после того, как Киевская городская государственная администрация предоставит ему статус архитектурного памятника.

Дом "Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный в 1983-85 гг. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений года, но не имеет охранного статуса.

Пока что дом получил статус только что выявленного объекта культурного наследия - после того, как активистам общественного движения "Сохранить цветы Украины" удалось приостановить демонтаж здания и заблокировать работу тяжелой техники.

Автор: Лидия Селезнева