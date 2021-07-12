Защитники здания должны были встретиться с представителями застройщика и требовали остановить демонтаж, но тот отказался.

В центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистическое здание учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Об этом говорится в сообщении сообщества "Сохраним Цветы Украины" в Facebook.

Активисты указывают, что ночью на огороженной территории появилась строительная техника, а уже утром в понедельник начались работы по разрушению фасада. Защитники здания должны были встретиться с представителями застройщика и требовали остановить демонтаж, но тот отказался.

В июне активисты сообщали, что "собственники здания намерены осуществить" реконструкцию с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом.

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"Цветы Украины" - здание и владелец

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" - уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука.

Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года. До прошлого года в нем размещался супермаркет.

Застройщик Алексей Пышный планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление.

Заказчик реконструкции - ЧаО "Цветы Украины".

Владелец здания - Rockwill Group. Стоимость проекта - 20 миллионов долларов.

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Автор: Денис Прядко