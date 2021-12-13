В Фонде соцстрахования с прошлого года фиксируют существенное увеличение количества больничных дней из-за пандемии коронавируса.

За январь-ноябрь 2021 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял на оплату 36,7 миллиона дней больничных, что на 22,7% больше, чем за этот же период 2020-го.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

В ФССУ добавили, что такое увеличение дней временной нетрудоспособности наблюдается с прошлого года и в большей степени связано с распространением коронавирусной болезни.

"Это, в сочетании с другими факторами, приводит к превышению потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет Фонда. По итогам ноября потребность в расходах превысила поступления более чем на 2,7 миллиарда гривень", – отметили в Фонде.

Читайте такжеВ Украине запускают медстрахование для получения лекарств: как оно будет работатьОбщая сумма начисленных за этот период пособий по временной потере трудоспособности составила почти 13,7 миллиарда гривень.

Средний размер пособия за один день лечения составил 372,75 гривни.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения запустило работу контактного центра по предоставлению консультации по вопросам, связанным с запуском электронных больничных.

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Автор: Катерина Шварц