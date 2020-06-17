В США вакцина от COVID-19 будет бесплатной, стоимость покроют страховщики

Вакцину, созданная с федеральным финансированием, сначала предложат американцам и лишь потом будут поставлять в другие страны.

В Администрации президента США Дональда Трампа заявили, что в конечном итоге они намерены сделать вакцину от COVID-19 бесплатной практически для всех в США, кто захочет сделать прививку. Ожидается, что страховые компании покроют стоимость вакцинации для большинства американцев.

Читайте такжеВОЗ обновит протоколы лечения COVID-19 после "прорыва" в исследовании вакциныОб этом заявил высокопоставленный представитель администрации на брифинге, посвященном попыткам правительства получить вакцину до конца года, пишет «Голос Америки».

Что касается тех, у кого нет страховки, то чиновник добавил: «Наша роль как федерального правительства состоит в том, чтобы сделать так, чтобы каждый человек, который является уязвимым, который не может позволить себе вакцину, но хочет ее, получил бы ее».

Чиновник сообщил, что вакцина, созданная с федеральным финансированием, будет сначала предложена американцам и лишь потом поставляться в другие страны.

«У нас очень четкие приоритеты – сначала заботимся об американцах, – сказал представитель администрации. – Если же будет излишек, то мы заинтересованы в том, чтобы люди во всем мире были вакцинированы».

Другие страны подписывают отдельные контракты на производство вакцины в других местах, сказал он.

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли дешевое лекарство, которое уменьшают риск умереть от коронавируса.

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