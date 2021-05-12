Учитывая, что ущерб был вызван ветром или градом, Aon считает, что большая часть расходов будет покрыта страховкой.

Общий экономический ущерб от сильных штормов в США 23-29 апреля превысит $1 млрд, большинство убытков были застрахованы.

Читайте такжеУбытки от стихийного бедствия включаются в стандартное покрытие большинства договоров страхования - участник рынкаОб этом сообщили аналитики страхового и перестраховочного брокера Aon, передает Фориншурер. Штормы с торнадо, сильным градом и прямолинейным ветром затронули Южные равнины и юго-восток. Особенно пострадали некоторые части Техаса, Алабамы и Джорджии.

Учитывая, что в основном ущерб был вызван ветром или градом, Aon считает, что большая часть расходов будет покрыта страховкой. Выплаты, связанные с градом, по-прежнему являются основным фактором убытков, связанных с грозой в США в последние годы, чему способствует рост населения в регионах с высоким уровнем риска.

Погодные явления в мире привели к убыткам страховых компаний на сумму более $1 млрд в течение марта, а экономические убытки из-за стихийных бедствий во всем мире приблизились к $2 млрд. Наиболее заметные вспышки суровых погодных условий произошли 22-23, 24-26 и 27-28 марта в центральных и южных регионах США. Предварительно подтверждено, что в течение месяца произошло 122 торнадо, от которых не менее 7 человек погибли. Пять из 122 торнадо получили рейтинг EF3 (четыре) или EF4 (один).

Между тем, ураганы Клаус и Луис, которые 10-13 марта затронули некоторые районы Западной и Центральной Европы с сильными ветрами, привели к умеренным потерям, включая Германию, Бельгию, Нидерланды, северную Францию и Великобританию. Местные страховщики столкнулись с десятками тысяч претензий.

Опасность сильного конвективного шторма (SCS) стала значительной ежегодной причиной убытков в США, при этом только страховая отрасль зафиксировала убытки, связанные с SCS с 2008 года, на сумму не менее $10 млрд.

В 2020 году было зарегистрировано 20 рекордных отдельных событий, которые привели к выплатам государственным и или частными страховыми организациям на сумму более $500 млн, а общий застрахованный убыток от SCS в 2020 году составил $36 млрд, что превзошло предыдущий рекорд в $32 млрд, установленный в 2011 году.

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Автор: Ирина Погорелая