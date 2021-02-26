Во время шторма Техас понес наибольший ущерб: миллионы людей остались без электричества, воды и тепла.

Зимний шторм Ури, который прошел в южных штатах США, станет крупнейшим за всю историю перестраховщиков, потенциально превысив стоимость урагана Харви в 2017 году.

Читайте такжеУбытки страховщиков от коронавируса превысили $100 миллиардовШторм Ури принес разрушительный лед на северо-запад и снег на средний запад и северо-восток США. Техас понес наибольший ущерб: миллионы людей остались без электричества, воды и тепла.

Dallas Morning News сообщила, что Страховой совет Техаса ожидает сотни тысяч исков, а шторм грозит стать самой дорогостоящей страховой катастрофой в штате за всю историю наблюдений.

Окончательную стоимость убытков от шторма еще предстоит преодолеть, прежде чем она сократится до уровня $19 млрд, как в случае с ураганом Харви.

Moody's ожидает, что застрахованные убытки американских страховщиков P&C составят миллиарды долларов, включая претензии от домовладельцев, коммерческой недвижимости и автомобильных компаний.

Между тем, Karen Clark & ​​Company сообщила своим клиентам, что окончательные убытки отрасли от этой зимней бури уже могли составить $18 млрд, передает Фориншурер.

Брокер AON также прокомментировал ущерб от зимнего шторма в США, заявив, что общие совокупные экономические затраты, как ожидается, достигнут миллиардов долларов. Ожидалось, что значительная часть имущественных потерь будет покрыта страховкой.

Страховщики готовятся к волне исков, связанных с повреждением имущества. Ожидается, что автостраховщики также сообщат о высоких уровнях претензий из-за шторма и зимней непогоды.

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Автор: УНИАН