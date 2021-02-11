В Офисе президента рассказали, как в регионах организовано страхование медиков на случай заболевания COVID-19.
Читайте такжеНа 1,5 миллиарда гривен больше: в Фонде соцстраха отчитались о выплатах больничныхПо словам руководителя Кирилла Тимошенко, механизм получения соответствующих выплат организован различными путями.
«Три месяца назад каждому руководителю областной государственной администрации было дано задание, это было прямое указание президента и просьба ко всем - обеспечить страхование медиков. И мы это могли сделать разными способами - где-то это контракты со страховыми компаниями, где медицинские работники получают так называемое социальное возмещение. Если они заболели на COVID, то они обращаются или к страховой компании, в ОГА и получают деньги, которые им помогают бороться с COVID», - отметил он во время выступления на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
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