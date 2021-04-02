В Фонде обратили внимание застрахованных лиц, врачей и работодателей на то, что внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев.

В связи с многочисленными публикациями в СМИ относительно изменений в законодательстве с 30 июня 2021 года, согласно которым в Украине будут оплачиваться только больничные, выданные на время прохождения реабилитационного лечения, Фонд социального страхования (ФСС) сделал разъяснения.

Читайте такжеБольше всего несчастных случаев в 2020 году произошло с медсестрами - ФССКак отмечается в сообщении ФСС, законом "О реабилитации в сфере здравоохранения", нормы которого вступают в силу 30.06.2021, среди прочего, были внесены изменения в ст. 22 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Так, в новой редакции закона было предусмотрено оказание помощи по временной нетрудоспособности на период реабилитационного лечения, в то время как обычные заболевания и травмы – исключены из оснований для оказания помощи по больничным.

В Фонде обратили внимание застрахованных лиц, врачей и работодателей на то, что внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев периодом реабилитационного лечения.

"Кроме того, не были внесены изменения в ч. 2 ст. 22 базового закона, в котором также идет речь об оказании помощи по временной потере трудоспособности в случае болезней и травм", - отметили в ФСС.

"Сейчас соответствующие законопроекты, которые устраняют указанную ошибку, уже зарегистрированы и проходят стадию согласования. Фонд социального страхования продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и тому подобное – как до, так и после 30 июня", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая