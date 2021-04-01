Около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии.

Австралийская страховая компания Suncorp объявила об ожидаемых убытках в размере от 230 до 250 млн долларов от недавних проливных дождей и наводнений в Новом Южном Уэльсе, Юго-Восточном Квинсленде и Виктории.

Читайте такжеСтала известна примерная сумма убытков американских страховщиков от шторма УриОдновременно Совет по страхованию Австралии повысил свою оценку с 438 млн долларов, объявленных ранее на этой неделе, до 497 млн долларов, состоящих из 33 152 претензий.

Около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Проливные дожди продолжаются уже несколько дней и вызвали разлив рек и плотин вокруг Сиднея. По данным Метеорологического бюро Австралии, в некоторых областях наблюдалось до 1000 мм осадков. Власти также сообщили об оползнях и повреждениях домов в результате мини-торнадо, обрушившегося к западу от Сиднея. Во время эвакуации аварийно-спасательные службы провели не менее 500 спасательных операций, а премьер-министр страны предложил средства для помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

Suncorp заявляет, что полные лимиты перестрахования остаются доступными для всех основных программ на случай катастроф и сверхлимитных совокупных покрытий перестрахования.

Программа AXL обеспечивает покрытие на 400 млн долларов сверх удержания в 650 млн долларов с франшизой в размере 5 млн долларов.

Страховщик получил чуть более 7600 претензий во всех трех штатах, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере того, как клиенты получат доступ к пострадавшим регионам, и масштабы ущерба станут ясны, передает Фориншурер.

Suncorp отмечает, что серьезность претензий значительно различается в зависимости от региона. Около трех четвертей требований поступают из Нового Южного Уэльса, около 20% - из Квинсленда, остальная часть - из Виктории.

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Автор: Ирина Погорелая