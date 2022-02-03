Застрахованным лицам за год выплатили 83,5 млн гривен.

Фонд социального страхование, который оплачивает украинцам период самоизоляции после контакта с больным на коронавірусну болезнь (50% среднего дохода или 100% - для медицинских работников), поделился статистикой за год.

Как сообщает пресс-служба фонда, в течение 2021 года застрахованные лица были на самоизоляции под медицинским наблюдением 443,5 тысячи профинансированных за счет ФССУ дней. В первый год пандемии количество дней самоизоляции, оплаченных за счет фонда, достигало 465,7 тысячи.

В целом по итогам прошлого года ФССУ профинансировал прохождение самоизоляции для 77,8 тысячи застрахованных лиц на сумму 83,5 млн гривен.

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Больше всего работников, которые в прошлом году находились на самоизоляции из-за COVID-19, в Киеве – более 10,6 тысячи человек, а также в Днепропетровской области (5,9 тысячи), Донецкой области (5,5 тысячи) и в Запорожской области (5 тысяч).

Помощь во время самоизоляции финансируется ФССУ на основании электронного больничного, созданного с указанием причины нетрудоспособности "10 – Пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2".

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней самоизоляции оплачиваются работодателем. Для получения выплаты работодатель работника должен оформить на основании е-больничного заявление-расчет. От даты его подачи зависит дата финансирования пособия.

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