В целом по состоянию на сегодня профинансированы государственные пособия для семей 75 медицинских работников.

Для семьи медицинской сестры из Одесской области, которая умерла в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил страховую выплату в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн за счет средств госбюджета.

Читайте такжеСемьи четырех умерших от коронавируса медработников, получили более 6 миллионов гривен помощиОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь была перечислена Фондом сегодня, 23 марта. Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней.

В ФСС сообщили, что в целом по состоянию на сегодня профинансированы государственные помощи в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней» для семей 75 медицинских работников.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФССУ в оперативном режиме", - отметили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая