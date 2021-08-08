55% иностранцев, получивших разрешение на длительное пребывание в Польше - граждане Украины.

Украинцы активно едут на работу в Польшу. Уже 277 тысяч граждан Украины получили от польских властей разрешение на длительное пребывание. Наиболее популярное воеводство, куда переезжают иностранцы - Мазовецкое, там живет 132 тысячи таких людей.

Об этом со ссылкой на Polskie Radio сообщает ТСН.

Одна из главных причин того, почему украинцы уезжают из своей страны в Польшу - работа. Подавляющая часть людей, которые решают изменить свою жизнь и попытаться реализоваться на чужбине - молодежь.

Почти 70% иностранцам, получившим вид на жительство в Польше, до 40 лет. Еще 25% лиц с разрешением на проживание - люди до 60 лет.

Для переезда иностранцы чаще всего выбирают регионы, в которых есть крупные городские центры. Это обусловлено тем, что в таких воеводствах больше возможностей для работы и учебы, сообщили в польском Управлении по делам иностранцев.

Самые популярные воеводства в Польше для иностранцев:

Мазовецкое воеводство избрали 132 тысячи человек;

Малопольское воеводство указали местом своего проживания 60 тысяч иностранцев;

в Великопольское воеводство переехали более 46 тысяч человек;

Нижнесилезский регион выбрали более 40 тысяч иностранцев;

еще 31 тысяча человек получила вид на жительство в Силезском воеводстве.

Читайте такжеСколько будет стоить доллар: курс в обменниках на понедельник, 9 августаКак рассказал спикер Управления по делам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, 55% иностранцев, которые получили разрешение на трехлетнее пребывание в стране - граждане Украины. В общем, уже 500 тысяч человек из стран ЕС получили вид на жизнь в Польше.

Среди таких лиц:

277 тысяч украинцев;

34 тысяч граждан Беларуси;

20 тысяч человек из Германии;

13 тысяч россиян;

11 тысяч граждан Вьетнама.

Также, но в меньшем количестве, в Польшу переезжают граждане Индии, Грузии, Италии, Китая и Великобритании.

За первые шесть месяцев 2021 года количество иностранцев, получивших вид на жизнь в Польше, выросло почти на 42 тысячи человек. Из Украины за этот период приехало почти на 32 тысячи граждан больше.

Ранее УНИАН сообщал, кому из украинских заробитчан поляки готовы платить до 3 тысяч долларов в месяц даже без диплома.

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Автор: Полина Кузенко