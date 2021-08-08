Украинцы активно едут на работу в Польшу. Уже 277 тысяч граждан Украины получили от польских властей разрешение на длительное пребывание. Наиболее популярное воеводство, куда переезжают иностранцы - Мазовецкое, там живет 132 тысячи таких людей.
Об этом со ссылкой на Polskie Radio сообщает ТСН.
Одна из главных причин того, почему украинцы уезжают из своей страны в Польшу - работа. Подавляющая часть людей, которые решают изменить свою жизнь и попытаться реализоваться на чужбине - молодежь.
Почти 70% иностранцам, получившим вид на жительство в Польше, до 40 лет. Еще 25% лиц с разрешением на проживание - люди до 60 лет.
Для переезда иностранцы чаще всего выбирают регионы, в которых есть крупные городские центры. Это обусловлено тем, что в таких воеводствах больше возможностей для работы и учебы, сообщили в польском Управлении по делам иностранцев.
Самые популярные воеводства в Польше для иностранцев:
- Мазовецкое воеводство избрали 132 тысячи человек;
- Малопольское воеводство указали местом своего проживания 60 тысяч иностранцев;
- в Великопольское воеводство переехали более 46 тысяч человек;
- Нижнесилезский регион выбрали более 40 тысяч иностранцев;
- еще 31 тысяча человек получила вид на жительство в Силезском воеводстве.
Читайте такжеСколько будет стоить доллар: курс в обменниках на понедельник, 9 августаКак рассказал спикер Управления по делам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, 55% иностранцев, которые получили разрешение на трехлетнее пребывание в стране - граждане Украины. В общем, уже 500 тысяч человек из стран ЕС получили вид на жизнь в Польше.
Среди таких лиц:
- 277 тысяч украинцев;
- 34 тысяч граждан Беларуси;
- 20 тысяч человек из Германии;
- 13 тысяч россиян;
- 11 тысяч граждан Вьетнама.
Также, но в меньшем количестве, в Польшу переезжают граждане Индии, Грузии, Италии, Китая и Великобритании.
За первые шесть месяцев 2021 года количество иностранцев, получивших вид на жизнь в Польше, выросло почти на 42 тысячи человек. Из Украины за этот период приехало почти на 32 тысячи граждан больше.
Ранее УНИАН сообщал, кому из украинских заробитчан поляки готовы платить до 3 тысяч долларов в месяц даже без диплома.
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