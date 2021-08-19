Для получения препаратов по программе реимбурсации "Доступные лекарства" необходимо будет иметь электронный рецепт.

С октября для пациентов с расстройствами психики и поведения препараты будут предоставляться по программе "Доступные лекарства". Украинцы с такими заболеваниями смогут безвозмездно или незначительной доплатой получать лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила временно исполняющая обязанности заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко на онлайн-брифинге "Медицинские услуги и лекарства для пациентов с расстройствами психики и поведения".

"С 1 октября пациенты с расстройствами психики и поведения смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой по программе реимбурсации "Доступные лекарства". Для этого потребуется электронный рецепт. Выписывать рецепты будут врачи-психиатры и врачи-неврологи. Это будет как для взрослых пациентов, так и для детей", - отметила Бойко.

Она добавила, что перечень лекарств, подлежащих реимбурсации, на сегодня уже утвержден.

Читайте такжеВ Украине полностью профинансированы страховые выплаты за июльПо словам Бойко, в этом году пациенты с расстройствами психики и поведения после завершения острого течения болезни могут продолжать лечение амбулаторно, для этого НСЗУ ввела новое направление – психиатрическая помощь, которая будет оказываться мобильными мультидисциплинарными командами.

"Пациент находится в психиатрической больнице лишь до момента стабилизации состояния, а после возвращается домой. При необходимости мобильная команда медиков приезжает к пациенту и оказывает ему помощь там, где он находится. Команда обеспечивает психиатрический осмотр и определяет вид медицинского сопровождения... мобильная мультидисциплинарная команда посещает пациента до достижения поставленных в индивидуальном плане целей", - пояснила Бойко.

Она отметила, что мобильная команда медиков составляет для каждого пациента индивидуальную программу лечения и график визитов, которая зависит от потребности пациента. Оплачивается эта услуга Национальной службой здоровья.

В состав мобильной мультидисциплинарной команды входят специалисты: психиатр, врач-психолог или врач-психотерапевт, медицинская сестра и социальный работник.

Для получения услуги по этому пакету необходимо направление врача, с которым заключена декларация, или направление психиатра. Договор по пакету "Психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами" сейчас имеет 61 медучреждение.

Читайте такжеФСС в июле получил первые заявления-расчеты с электронными больничными"Заведения, которые образовали мобильные команды, есть в каждой области Украины. Больше всего их в Сумской – 7, по 4 – в Днепропетровской и Запорожской областях, по 3 – в Волынской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Черкасской и в Киеве", - сообщила Бойко.

На услуги мультидисциплинарных команд в рамках программы медицинских гарантий предусмотрено 60 млн грн.

Она отметила, если у пациента внезапно ухудшилось состояние и под угрозой его здоровье или жизнь, то следует обращаться в службу экстренной медицинской помощи по номеру "103".

"К психиатру можно обратиться без направления. Такая услуга для пациента будет так же бесплатной", - подчеркнула Бойко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за 7 месяцев потребность Фонда соцстрахования в расходах по больничным выросла на 65,8%.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Инна Андалицкая