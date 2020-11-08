Рост цен в третьем квартале является самым большим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мировые цены на коммерческое страхование выросли на 20% в третьем квартале 2020 года, рост цен продолжается 12-й квартал подряд.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Согласно Глобальному индексу страхового рынка Marsh, рост цен в третьем квартале является самым большим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с момента создания индекса в 2012 году и следует за ростом на 19% во втором квартале и на 14% в первом квартале.

Средний рост цен

Было обнаружено, что средний рост цен на 20% в основном был обусловлен тарифами на страхование имущества, а также финансовыми и профессиональными услугами.

Исследование показало, что цены на страхование имущества в мире выросли на 21%, в то время как цены на мировые финансовые и профессиональные услуги выросли в среднем на 40%. Между тем, стоимость страхования от несчастных случаев выросла в среднем на 6%.

География

Что касается географии, то цены выросли во всех регионах восьмой квартал подряд. Во всех регионах, кроме Латинской Америки (9%), сообщается о двукратном росте цен на цифровое страхование. Лидирует Великобритания (34%), за ней следуют Тихоокеанский регион (33%) и США (18%), и во всех регионах изменения цен были равны или превышали рост, зарегистрированный во втором квартале.

D&O-страхование

D&O-страхование - это сфера, в которой по-прежнему наблюдается значительный рост: цены на D&O в Великобритании и Австралии выросли более чем на 100%, в то время как в США рост составил почти на 60%, более 90% клиентов американских публичных компаний D&O получили повышение тарифа.

Сложные условия по-прежнему существуют во многих регионах глобального страхового рынка. Влияние неопределенности, связанной с COVID-19, и опыт потерь во многих сферах способствовали этой тенденции.

Для многих клиентов эти условия возникают в то время, когда они меньше всего могут им противостоять, и побуждают многие компании переосмыслить свои модели покупки страховых услуг, включая увеличение собственного удержания, сокращение лимитов и изменение условий полиса.

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Автор: УНИАН