Мировые цены на коммерческое страхование выросли на 20% в третьем квартале 2020 года, рост цен продолжается 12-й квартал подряд.
Об этом сообщает Forinsurer.
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Согласно Глобальному индексу страхового рынка Marsh, рост цен в третьем квартале является самым большим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с момента создания индекса в 2012 году и следует за ростом на 19% во втором квартале и на 14% в первом квартале.
Средний рост цен
Было обнаружено, что средний рост цен на 20% в основном был обусловлен тарифами на страхование имущества, а также финансовыми и профессиональными услугами.
Исследование показало, что цены на страхование имущества в мире выросли на 21%, в то время как цены на мировые финансовые и профессиональные услуги выросли в среднем на 40%. Между тем, стоимость страхования от несчастных случаев выросла в среднем на 6%.
География
Что касается географии, то цены выросли во всех регионах восьмой квартал подряд. Во всех регионах, кроме Латинской Америки (9%), сообщается о двукратном росте цен на цифровое страхование. Лидирует Великобритания (34%), за ней следуют Тихоокеанский регион (33%) и США (18%), и во всех регионах изменения цен были равны или превышали рост, зарегистрированный во втором квартале.
D&O-страхование
D&O-страхование - это сфера, в которой по-прежнему наблюдается значительный рост: цены на D&O в Великобритании и Австралии выросли более чем на 100%, в то время как в США рост составил почти на 60%, более 90% клиентов американских публичных компаний D&O получили повышение тарифа.
Сложные условия по-прежнему существуют во многих регионах глобального страхового рынка. Влияние неопределенности, связанной с COVID-19, и опыт потерь во многих сферах способствовали этой тенденции.
Для многих клиентов эти условия возникают в то время, когда они меньше всего могут им противостоять, и побуждают многие компании переосмыслить свои модели покупки страховых услуг, включая увеличение собственного удержания, сокращение лимитов и изменение условий полиса.
Уже подсчитанные убытки из-за коронавируса
- В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).
- В марте 2020 года в Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам.
- 15 сентября 2020 года Lloyd's of London подтвердил свой прогноз относительно оценки убытков страховой отрасли от пандемии COVID-19 в $107 млрд.
- 24 сентября 2020 года Высокий суд Лондона прояснил ситуацию с покрытием страховщиками рисков пандемии.
- По состоянию на 5 октября 2020 года коронавирус был признан главным страховым риском 2020 года.
- По состоянию на 28 октября 2020 года убытки крупнейших мировых перестраховочных компаний, связанные с COVID-19, достигли $23,7 млрд.
- По состоянию на 3 ноября 2020 года убытки страховщиков от коронавируса превысили $100 миллиардов.
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