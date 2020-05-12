Минцифры запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении «Дія»
Министерство цифровой трансформации запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своей Telegram-канале.
В министерстве подчеркнули, что страховка будет отображаться только у владельцев авто.
Согласно сообщению, теперь в приложении «Дія» есть полный комплект документов водителя: цифровые водительские права, техпаспорт и автостраховка.
Как сообщал УНИАН, 8 мая вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск цифровой автостраховки в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».
Сегодня, 12 мая, Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о сливе персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».