Минцифры запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении «Дія»

Теперь в приложении «Дія» есть полный комплект документов водителя: цифровые водительские права, техпаспорт и автостраховка.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своей Telegram-канале.

В министерстве подчеркнули, что страховка будет отображаться только у владельцев авто.

Согласно сообщению, теперь в приложении «Дія» есть полный комплект документов водителя: цифровые водительские права, техпаспорт и автостраховка.

Как сообщал УНИАН, 8 мая вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск цифровой автостраховки в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

Сегодня, 12 мая, Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о сливе персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».