Фонд соцстраха обещает в ближайшее время погасить долги по больничным и декретным

На сегодняшний день существуют задержки в финансировании данных выплат сроком до 10 рабочих дней.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) обещает в ближайшее время погасить задолженность по больничным и декретным выплатам.

Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ со ссылкой на исполняющую обязанности директора исполнительной дирекции фонда Татьяну Михайленко.

Отмечается, что с уменьшением поступлений ЕСВ - в частности, из-за более низкого от прогнозируемого размера фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии коронавируса - по состоянию на сегодня существуют задержки в финансировании данных выплат, продолжительность которых составляет около 10 рабочих дней.

По информации фонда, в течение пяти месяцев текущего года от единого социального взноса поступило 10,1 млрд грн, что меньше прогнозного показателя на 1,1 млрд грн.

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"Правительством принято решение о выделении Фонду на возвратной основе финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19 в размере 1,8 млрд грн. Эти средства будут направлены именно на выплату пособий по временной потере трудоспособности, пособий по беременности и родам. Правление ФССУ и Кабинет министров Украины внесли необходимые изменения в наш годовой бюджет, поэтому уже в ближайшее время фонд получит эту помощь и погасит задолженность по больничным и декретным", - цитирует пресс-служба Михайленко.

Также сообщается, что в связи с изменениями в закон о госбюджете на 2020 год от 13 апреля был сужен перечень услуг и выплат, финансируемых фондом. Так, на сегодня не осуществляется финансирование единовременных страховых выплат пострадавшим на производстве или членам семьи в случае смерти потерпевшего; лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве; специальных медицинских и постоянных посторонних уходов, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью; санаторно-курортное лечение пострадавших; реабилитационное лечение работающих после перенесенных заболеваний и травм.

"Существует определенная правовая коллизия, когда согласно нашему базовому законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании фонд имеет обязательства перед застрахованными лицами и пострадавшими осуществлять выплаты в определенный срок, финансировать медико-социальные услуги, однако по закону №553 эти выплаты на период карантина фонд осуществлять не может", - отметила и.о. директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования.

В связи с этим, ФССУ подчеркивает необходимость внесения изменений в законодательство для возобновления финансирования как одноразовых страховых выплат, так и медико-социальных услуг.

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Также сообщается, что по итогам заседания Координационный совет по вопросам защиты социальных прав принял решение рекомендовать Уполномоченному Верховной Рады по правам человека способствовать восстановлению предоставления за счет средств фонда медико-социальных услуг пострадавшим на производстве, единовременных выплат при несчастном случае или профзаболевании, и реабилитационного лечения работающих на базе санаторно-курортных заведений.

По данным пресс-службы, в 2019 году материальное обеспечение от ФССУ получили 2,4 млн украинцев, страховые выплаты ежемесячно финансировались для 205 тыс. пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью, членов их семей.

В течение 2019 года ФССУ осуществил финансирование материального обеспечения на общую сумму 14,5 млрд грн, что на 14,8% больше по сравнению с 2018 годом, из них на финансирование страховых выплат было направлено 8,5 млрд грн, что на 8,4% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, Фонд соцстрахования в первом квартале этого года профинансировал больничные и декретные почти на 4 млрд грн.

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