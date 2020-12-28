С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета для уплаты средств ЕСВ.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
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"С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса", - говорится в сообщении.
В ГНС рассказали, как будет заполняться поле "Назначение платежа" расчетного документа при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также предоставили данные о небюджетных счетах 3556 в разрезе территориальных органов ГНС.
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