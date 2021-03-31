Андрей Семченко из страховой компании ИНГО считает, что всем сторонам "повезло", что судно относительно быстро сняли с мели.

Андрей Семченко, директор департамента андеррайтинга «Страховой компании ИНГО», рассказал, чем может обернуться с точки зрения страхования инцидент в Суэцком канале, где контейнеровоз «Ever Given» компании Evergreen сел на мель и полностью парализовал движение мировой транспортной артерией.

По мнению эксперта, скорее всего, судовладелец объявит общую аварию. Это означает, что в перечень убытков включат все расходы на снятие судна с мели.

"Спасательные работы и услуги, а также сопутствующие расходы пропорционально будут разделены между судовладельцем и всеми владельцами груза. Распределение будет сделано независимо от того пострадал ли их груз и насколько. Этот довольно сложный расчет проводят диспашеры. Согласно их отчету и производятся выплаты. Процедура предусматривает арест всех грузов в пунктах назначения до получения гарантий от страховщиков", - предполагает эксперт.

Семченко отмечает, что потери от инцидента несут не только владельцы судна, но и владельцы канала. И здесь учитывается как убыток, произошедший в результате простоя транзитного направления, так и возможный экологический ущерб.

"Теряют и другие третьи лица: владельцы грузов, владельцы других судов, фрахтователи и тому подобное. Убытки наверняка будут оценены в десятки миллионов долларов для всех причастных", - заявил директор департамента андеррайтинга "Страховой компании ИНГО".

По его мнению, с точки зрения страхования в этой ситуации может сработать целый ряд страховых покрытий.

"В первую очередь, КАСКО для судна и ответственность судовладельца. Во-вторых, страхование грузов как на судне, что перекрыло движение, так и на других, которые были заблокированы. Обычно убытки, вызванные задержкой доставки, не покрываются. Но страхование остается в силе, когда задержка груза произошла по обстоятельствам, не зависящим от страхователя или вынужденного отклонения от маршрута. Именно наш случай. А вот потеря ожидаемой выгоды от своевременной продажи и доставки может подпасть под исключение согласно лондонских правил страхования грузов", - отмечает он.

Чтобы этого не произошло, отмечает Семченко, существует так называемый Project cargo – покрытие, которое нужно покупать отдельно и включать в договор специальные оговорки.

"Основные риски, покрываемые согласно Project cargo - это физическое повреждение груза, повреждения судна, в том числе поломка оборудования на судне, а также общая авария. Итак, страхование Project cargo также может помочь владельцам груза. В первую очередь оно актуально для сложного и дорогого оборудования, которое изготавливается на заказ. Например, для строительства объекта морем доставляется критически важный компонент, который нужно получить и установить в соответствии с графиком, чтобы продолжать строительство, вовремя сдать объект и генерировать прибыль. У нас была практика использования такого покрытия во время строительства в Украине ряда солнечных электростанций с финансированием международных организаций. Но для отечественных предприятий преимущественно это экзотика", - отмечает он.

"В нашем случае всем повезло, что судно относительно быстро сняли с мели. Таким образом, возможностей для возмещения убытков основных участников инцидента много. А вот успешность их реализации будет зависеть от экспертов, а именно скорости и качества расчетов и условий договоров страхования", - заключает он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь