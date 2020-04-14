В Китае появился еще один вариант реабилитации страховщиков после пережитого пика пандемии

Китайские страховщики будут консультировать клиентов онлайн с помощью ИИ.

ZhongAn Technologies пытается повысить эффективность работы миллионов страховых агентов в Китае при помощи технологии потоковым видео.

Об этом пишет forinsurer со ссылкой на местные СМИ.

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Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на страховых агентов, которые обычно ведут дела с потенциальными клиентами при личной встречи. Чтобы лучше помочь им преодолеть нынешний кризис, компания призвала экспертов отрасли поделиться собственным опытом ведения бизнеса с помощью потокового видео.

По словам экспертов, технология станет катализатором изменений в страховом секторе, а для агентов сочетания традиционных способов офлайн-маркетинга и передовых технологий, в частности искусственного интеллекта, значительно повысит обслуживания.