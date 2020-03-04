В Украине могут отменить лицензирование некоторых классов страхования

Реформа на страховом рынке Украины предусматривает внедрение корпоративного управления.

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках подготовки изменений для страхового рынка предлагает закрепить в новом проекте закона "О страховании" отмену лицензирования отдельных классов страхования, а также отмену большого количества обязательных видов страхования, многие из которых не работают.

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Об этом заявил Директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, передает forinsurer. По мнению НБУ, обязательных видов не должно быть несколько десятков, как сейчас. Обязательными останутся только те, которые несут социальную нагрузку, как, например, ОСАГО.

Кроме того, в рамках реформы небанковских финансовых организаций, в частности, страховых компаний, планируется отказ от лицензирования отдельных видов страхования. НБУ введет модель страхования групп или классов рисков.

Иными словами, в зависимости от класса риска выстраивается бизнес-модель, повышается или снижается риск-профиль компании и применяется соответствующий надзор.

Реформа на страховом рынке Украины предусматривает внедрение корпоративного управления. Это будет, требоваться не от всех страховщиков и не в полном объеме. Преимущественно в компаниях, входящих в международные страховые группы, уточнили в НБУ.

Кроме того, реформа предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни. Компании не должны тихо уходить с рынка вместе с деньгами клиентов, в то время как государство не устанавливает гарантий защиты клиентов. Поэтому нужно разработать адекватный механизм передачи страхового портфеля и нормальные инструменты санации.

В целом, 2020 год станет переходным периодом для небанковских финансовых организаций для реализации положений закона о «сплите», 2021 год станет годом адаптации к новым правилам, а полноценно рынок начнет функционировать по новым правилам с 2022 года. Страховой рынок Украины полноценно начнет работать с 1 января 2021 года в соответствии с новой законодательной базой, разработанной в рамках "сплита".

После 1 июля 2020 года новостозданный департамент надзора за страховым рынком будет отвечать за осуществление пруденциального надзора за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками, а департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений – за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов по вопросам регулирования небанковского финансового рынка.

В планах НБУ - создание реестра страховых посредников и систем гарантирования выплат по договорам страхования жизни, трансформация обязательных видов страхования в добровольную форму и переход на «классы страхования».