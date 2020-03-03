Страховой рынок Украины начнет работу по новым законам 1 января 2021 года

С 1 июля этого года, то есть с момента, когда НБУ начнет регулировать рынок, в его работе, в части законов, ничего не изменится, только будут обнародованы несколько подзаконных актов, которые вступят в силу до 1 января 2021 года.

Страховой рынок Украины, согласно новой законодательной базе, разработанной в рамках "сплита", полноценно начнет работать с 1 января 2021 года.

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Об этом сообщил на XVI Международной Карпатской страховой конференции директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз, передает sk-ridna.com.ua. При этом он отметил, что по некоторым нормам будет предусмотрен переходный период.

По словам Бевза, в марте НБУ намерен презентовать "белую книгу" по страхованию, на базе которой будут разработаны законы, регулирующие работу страхового сектора, а в апреле на обсуждение общественности будет предложена новая редакция закона о страховании.

Он также сообщил, что Нацбанк уже провел инвентаризацию всех подзаконных актов, регулирующих небанковский финансовый сектор Украины - их около 150.

С 1 июля 2020 года, то есть с момента, когда НБУ начнет регулировать рынок, в его работе, в части законов, ничего не изменится, только будут обнародованы несколько подзаконных актов, которые вступят в силу до 1 января 2021 года. В частности, это положение о лицензировании и надзоре за страховыми компаниями.

При этом Бевз призвал страховщиков уже сейчас предоставлять в НБУ отчетность о своей деятельности с тем, чтобы после 1 июля, во время представления отчетности за полугодие, не возникали проблемы.

По его словам, сейчас в НБУ идет подбор кадров для регулирования небанковского рынка страны. Так, на объявленные конкурсы по отбору директора департамента страхового надзора подано более 70 заявлений, директора департамента по методологии - около 80.

Директор департамента лицензирования НБУ также сообщил, что в течение месяца на сайте банка заработает платформа обмена информацией с возможностью обратной связи. То есть, можно будет письменно сообщить о проблеме и в зависимости от ее значимости будет отправлен письменный ответ или заявителя пригласят на встречу с сотрудником НБУ.