В клинической справке о смерти отмечается, что она наступила вследствие "острой коронарной недостаточности".

Командир не отпустил подчиненного военнослужащего в медицинскую часть. После этого солдат умер. Об этом говорится в решении Славянского горрайонного суда Донецкой области от 17 марта, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Суд признал виновным командира инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов, младшего сержанта Андрея К., в халатном отношении к военной службе, которое привело к смерти его подчиненного.

В материалах дела говорится, что 26 февраля этого года около 22:00 военнослужащий М. сообщил Андрею К. о срочной необходимости обратиться в медицинский пункт из-за проблем с сердцем.

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Андрей К. отказал. Как следствие, ночью солдат М. умер - смерть наступила в результате "острой коронарной недостаточности".

Командир нарушил ряд статей Устава внутренней службы ВСУ, в частности в части необходимости сохранения жизни и укрепления здоровья личного состава, необходимости внимательного отношения к подчиненным и их проблемам и тому подобное.

В отношении младшего сержанта Андрея К. составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях. Он вину признал, хотя на судебное заседание не явился.

Согласно решению суда Андрей К. был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

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В мае прошлого года в одном из территориальных центров комплектования Закарпатской области умер мужчина, ранее признанный годным к службе. У него резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которые по приезду констатировали смерть.

1 января в Сумах похоронили 40-летнего мужчину, который умер от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском городском ТЦК.

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