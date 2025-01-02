По факту нанесения смертельных телесных повреждений полиция открыла уголовное производство.

1 января в Сумах похоронили 40-летнего Евгения Криводуба, который умер от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском городском ТЦК. Об этом изданию SumyToday сообщила родственница погибшего, которая опасается, что виновные в гибели мужчины могут остаться без наказания.

По ее словам, 29 декабря Евгений позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что "его забрали в ТЦК, где он уже прошел ВВК и его будут отправлять на войну".

Отмечается, что больше связи с ним не было, а на следующий день, когда родные дозвонились на тот номер, им сообщили, что якобы мужчина "выпил пол-литра водки, ему стало плохо и его увезли в больницу".

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Женщина начала искать мужа по медицинским учреждениям и нашла в областной больнице, где ей сообщили, что его привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме. 31 декабря из больницы позвонили и сообщили о смерти Евгения.

"Мужчина был доставлен в больницу машиной экстренной помощи в 8:45 утра 30 декабря. В 8:50 пациента уже госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму. Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент умер 31 декабря", - сообщил Николай Савченко, заместитель директора по коммуникационным вопросам Сумской областной клинической больницы.

По факту нанесения смертельных телесных повреждений полиция открыла уголовное производство, а также установила лицо, которое их нанесло.

"В полицию с заявлением об избиении обратилась сожительница 40-летнего потерпевшего. По ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице. Сейчас работники полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст. 119 УК Украины", - сообщили в полиции Сумщины.

Начальник группы коммуникаций областного ТЦК Александр Бондаренко также прокомментировал инцидент, который привел к смерти человека.

"Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются представителями ТЦК, в результате чего один нанес другому телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, которую вызвала дежурная смена", - заявил он.

По его словам, личный состав Сумского областного ТЦК "всесторонне способствует следствию и помогает полицейским, которые работают над установлением всех обстоятельств происшествия".

Случаи нарушений закона работниками ТЦК

Недавно работники Ковельского городского ТЦК и СП избили мужчину и забрали его прямо из больницы. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, несмотря на приезд полицейских, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть.

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