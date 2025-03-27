Побег Комарницкого: уволены трое полицейских, двум из них объявили подозрения

Остались без должностей двое сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области, а также руководитель теруправления.

Трое правоохранителей уволены с должностей из-за побега за границу экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, который является фигурантом дела о создании преступной организации с целью завладения земельными участками в столице.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции. Указано, что двум из вышеупомянутых сотрудников СБУ объявила подозрения.

"Нам стало известно о фактах причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности. Реакция с нашей стороны была немедленной и принципиальной: указанные работники уже уволены из рядов Национальной полиции, а следователями СБУ им объявлены подозрения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, добавили в Департаменте, с занимаемой должности уволен руководитель территориального управления.

Побег Комарницкого - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 февраля стало известно, что Комарницкого объявили в розыск. Ему объявили подозрение по статье о создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли. Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года.

6 февраля в пабликах распространилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом. Впоследствии НАБУ официально сообщило, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. В порядке ст. 208 УПК Украины тогда же были задержаны 7 участников преступной организации. В общем о подозрении сообщили 10 лицам. Среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя КГГА;

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

В НАБУ отмечают, что руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА.

В середине марта журналисты "Украинской правды" нашли Комарницкого в Вене и пообщались коротко с ним. Экс-депутат отверг обвинения в коррупции, назвав их "фейковыми новостями" и "ерундой". Комарницкий обещал встретиться позже для интервью, но этого общения так и не произошло, отмечало издание.

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