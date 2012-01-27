В Черкасской области горела школа

В селе Веселовка Христиновского района Черкасской области произошел пожар в школе, где обучаются 14 детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, сообщение о пожаре спасателям города Христиновка поступило утром. Загорание обнаружил кочегар, который вызвал пожарников.

Вместе с христиновскими спасателями к ликвидации пожара была привлечена пожарная дружина СООО «Розсишки». Когда огнеборцы прибыли на место пожара, огонь распространился на кровлю пристроенной к школе котельной. Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения огня на само учебное заведение. В результате пожара огонь успел повредить 15 кв. м кровли котельной.

Как выяснилось, причиной пожара стало короткое замыкание электросети в помещении котельной.

