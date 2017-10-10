На Львовщине из-за отравления грибами умерли 73-летний мужчина и 46-летняя женщина (видео)

На Львовщине 73-летний мужчина умер, поужинав грибами. Более суток врачи боролись за его жизнь, но тщетно, пишет ТСН.

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В реанимации Львовской областной и детской больниц медики спасают остальных отравившихся грибами. В частности, семья из города Радехов, их соседка и еще одна женщина. Все они ели грибные блюда, среди сыроежек и зонтиков попались бледные поганки. К тому же почти все пострадавшие не сразу обратились в больницу. Также в критическом состоянии 15-летний подросток.

Позже стало известно о смерти 46-летней женщины. Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 46-летняя жительница Самборского района умерла в Самборской районной больнице.

Кроме того, вчера вечером в Турковскую районную больницу с диагнозом «отравление грибами» были госпитализирована 15-летняя жительница села Закипцы Турковского района. Состояние потерпевшей – средней степени тяжести.

С начала года уже 20 человек на Львовщине отравились грибами. Десять дней назад от бледной поганки умер 40-летний мужчина.