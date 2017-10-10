На Львовщине из-за отравления грибами умер мужчина, 15-летний подросток - в критическом состоянии (видео)
10:54, 10 октября 2017Новости регионов
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В реанимации Львовской областной и детской больниц остается шесть пациентов.
С начала года уже 20 человек на Львовщине отравились грибами / Фото: УНИАН
На Львовщине 73-летний мужчина умер, поужинав грибами. Более суток врачи боролись за его жизнь, но тщетно, пишет ТСН.
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В реанимации Львовской областной и детской больниц остается шесть пациентов - дочь погибшего, семья из города Радехов, их соседка и еще одна женщина. Все они ели грибные блюда, среди сыроежек и зонтиков попались бледные поганки. К тому же почти все пострадавшие не сразу обратились в больницу. Также в критическом состоянии 15-летний подросток.
С начала года уже 20 человек на Львовщине отравились грибами. Десять дней назад от бледной поганки умер 40-летний мужчина.
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