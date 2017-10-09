Больнице в Ивано-Франковске подарили медоборудование для больных с термической травмой

Благотворители приобрели для больницы в Ивано-Франковске аэроинсоляционный комплекс для лечения больных с термической травмой стоимостью 200 тыс. гривен.

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Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской областной клинической больницы на днях при содействии благотворителей для отделения ожоговой травмы был приобретен аэроинсоляционный комплекс для лечения больных с термической травмой «ФЕНИКС-МС» отечественного научно-производственного предприятия «МЕТЕКОЛ».

Цена такого оборудования 200 тысяч гривен.

По словам заведующего отделением Константина Киршака, аэроинсоляционный комплекс для лечения ожоговых больных предназначен для лечения пациентов с термическими поражениями не менее 40-50%. Кровать обеспечивает защиту больного от внешнего инфицирования, создает оптимальные условия для ликвидации полученных ран у больного и стимулирует обновление кожи на пораженных участках тела независимо от локализации путем заключения пациента на специальную гидрофобную сетку. Данное спецоборудование также создает оптимальные условия циркуляции стерильного воздуха вокруг пациента с поддержкой надлежащего температурного режима и обеспечивает удаление инфицированного воздуха с прикроватного объема за пределы палаты.

Специалист убежден, что такой комплекс повышает эффективность оказания медицинской помощи ожоговым пациентам.

Справка УНИАН. Принцип действия кровати основан на подаче снизу подогретого стерильного воздуха через сетчатое покрытие ложа в зону больного и поддержании необходимой температуры. Удаление загрязненного воздуха из объема кровати проводится вытяжным вентилятором, обеспечивающим от повторного инфицирования как пациента, так и медицинского персонала. Кровать обеспечивает проведение полного курса лечения пациента на гидрофобной сетке с применением нижней аэрации и температурным режимом до 360 С.