На Запорожье зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции среди учащихся школы-интерната

В Запорожье зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции среди учащихся школы-интерната.

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Как сообщили УНИАН в Госпродопотребслужбе, в Запорожской области зарегистрирована вспышка ротавирусной инфекции в специальной общеобразовательной школе-интернате с. Преслав, Приморского района.

В инфекционное отделение Приморской ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы восемь учащихся школы-интерната. У всех лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция.

Специалистами для лабораторного контроля было отобрано 110 смывов с внешней среды, пробы готовых блюд и питьевой воды.

Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается.