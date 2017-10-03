В больнице Одессы с пищевым отравлением находятся 20 курсантов военно-морского лицея

В городской инфекционной клинической больнице Одессы находятся 20 курсантов военно-морского лицея, госпитализированные в связи с пищевым отравлением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

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«Сейчас в больнице находятся 20 человек», - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, у курсантов – пищевое отравление.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в командовании Военно-морских сил ВС Украины заявили о госпитализации лицеистов военно-морского лицея из-за пищевого отравления.

По предварительным данным, у госпитализированных – легкая форма заболевания.

В военно-морском лицее проводится проверка продовольственной службы в связи с жалобами на расстройство желудка, поступившими от лицеистов.

«В учебное заведение немедленно были вызваны специалисты санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны Украины, которые вместе со специалистами Военно-медицинского клинического центра Южного региона отобрали соответствующие анализы и проводят профилактические мероприятия», - говорится в сообщении командования.