В Хмельницкой области зафиксировано массовое отравление среди школьников с.Скипче.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Скипчанской общеобразовательной школы I-II ст. Гордоцкого района Хмельницкой области.

С диагнозом острая кишечная инфекция, средней степени тяжести госпитализированы 12 детей в инфекционное отделение Городецкой ЦРБ (2 детей находятся на амбулаторном лечении).

Проведено внеплановую проверку заведения.

Установлено, что питание учащихся осуществляется в столовой учреждения, на пищеблоке работает только один повар, которому для мытья посуды и проведения уборки на пищеблоке поочередно помогают технические работники школы. Поставка продуктов питания в образовательное учреждение осуществляется только 2 раза в месяц (организатор питания выясняется).

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.