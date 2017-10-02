В Ровенской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Как сообщают в Ровенском лабораторном центре Минздрава, в лечебные заведения Ровно обратились 7 работников мебельной фабрики «Морган Фениче» пгт Квасилов Ровенского района с признаками острой кишечной инфекции.

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Больные связывают заболевание с употреблением блюд в столовой предприятия. Специалисты обнаружили, что причиной вспышки заражения стала сальмонелла.

Проводятся эпидрасследования и лабораторные обследования работников столовой, микробиологическое исследование проб пищевых продуктов и воды и смывов с технологического оборудования.