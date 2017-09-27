Прокуратура расследует случай смерти 3-месячного ребенка в больнице Славянска

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту смерти трёхмесячного ребенка в больнице Славянска.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, данные по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Сообщение от 29-летней жительницы города Мирнограда о том, что в детской больнице Славянска умерла её дочь, поступило в полицию вечером 26 сентября.

«Установлено, что поздно вечером 21 сентября трёхмесячному ребенку стало плохо, в связи с чем мать обратилась в приемное отделение Мирноградской центральной городской больницы за медицинской помощью. Врачом-педиатром был осмотрен младенец и установлен диагноз: нарушение желудочно-кишечного тракта. Через час девочке стало хуже, ее госпитализировали в реанимацию городской детской больницы города Славянска, где 22 сентября в 2:00 часов констатирована смерть ребенка. Предварительная причина смерти - отек головного мозга», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляет Красноармейская местная прокуратура.