В Сумах на благотворительном аукционе собрали почти 45 тыс грн на операцию раненному в АТО бойцу

В Сумах на благотворительном аукционе «Время добрых дел» собрали почти 45 тыс. грн на операцию бойцу 92-й отдельной механизированной бригады Евгению Журавлю, который в зоне проведения антитеррористической операции прошел Иловайский котел и был ранен под городом Счастье.

Читайте такжеВ Сумской области создадут аналог американской службы "911"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, 25 сентября участие в аукционе, на который выставили 48 картин и 19 изделий декоративно-прикладного искусства (иконы, авторский сервиз, украшения из бисера и жемчуга, вышивки и салфетки) приняли около сотни сумчан.

«Год назад Евгений обратился к нам за помощью, чтобы собрать средства на операцию. Он долго искал клинику в Сумах, но так и не нашел подходящую. В этом году он уже пришел к нам с прайсом киевской больницы, и мы начали активно собирать средства. Этот сбор продолжается почти два месяца, и до начала аукциона мы уже собрали для него 25 тысяч гривен», - отметила исполнительный директор общественного фонда «Сумы» и соорганизатор аукциона Александра Мартыненко.

Во время мероприятия на лечение Журавля было собрано 44 тыс. 870 грн. Полученные благотворителями средства позволят покрыть расходы на имплантацию кости и операцию бойцу, 10 дней реабилитации и пребывания в клинике.

По информации организаторов - общественного фонда «Сумы» и агентства продвижения «Сумы» - аукцион проводился по всем этическим правилам: 30% от собранной суммы вернутся художникам на материалы, а остаток передадут Журавлю.