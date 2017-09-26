Житомирский горсовет выделил 14 млн грн на зарплату медикам, которые задолжало государство

Житомирский горсовет выделил более 13,9 млн грн на выплату зарплаты медикам за сентябрь месяц, которые им задолжало государство.

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Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали на внеочередной сессии Житомирского горсовета большинство его депутатов.

Сессию созвали именно по этому вопросу. Перед голосованием эту тему депутаты долго обсуждали. Они возмущались тем, что государство задолжало медикам денежные средства и теперь их приходится выделять из городской казны, уменьшая расходы бюджета развития, которые планировалось направить на капитальный ремонт дорог и тротуаров, а также на строительство индустриального парка.

В конце концов депутаты проголосовали и выделили 13,87 миллиона гривен на аванс и зарплату медикам за сентябрь.

«Сегодня за счет городского бюджета житомирским медикам было выделено 13,87 миллиона гривен. Эти деньги нашим медработникам задолжало государство. В октябре мы снова столкнемся с аналогичной проблемой. У нас есть месяц, чтобы отработать этот вопрос. Житомирский городской совет направит персональное обращение к каждому депутату Верховной Рады. Этот вопрос мы продолжим поднимать на бюджетном комитете и на профильных комитетах парламента», - сказал журналистам на брифинге после сессии Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Он напомнил, что Житомирский горсовет направит иск в суд о невыполнении своих обязательств Кабинетом министров Украины по выплате зарплат житомирским медикам.

В целом же, дефицит по заработной плате, которую должно выплатить государство житомирским медикам до конца этого года, составляет 63 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Житомирский горсовет пикетировали медики, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты. Также тогда медработники на время перекрыли одну из главных улиц города - Большую Бердичевскую.

Участники акции требовали повышения зарплаты и погашения задолженности, а также проведения медицинской реформы.

Организаторы акции уже высказали свои требования власти города.