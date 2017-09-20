На Черкащине - случаи смерти из-за суррогатного алкоголя: руководители палаточных городков хасидов предупреждены
Сведения о происхождении алкогольных напитков отсутствуют.
В Черкасской области в Уманском районе зафиксировано два случая смерти в результате отравления суррогатным алкоголем.
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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в Уманской центральной районной больнице в отделении анестезиологии и интенсивной терапии вследствие печеночно-почечной недостаточности умерли жители сел Полянецкое и Аполянка.
Также, 18 сентября в г.Умань зарегистрирован еще один случай отравления алкоголем, пострадавший после оказания медицинской помощи был выписан из лечебного учреждения в удовлетворительном состоянии.
Сведения о происхождении алкогольных напитков отсутствуют.
О случаях отравления суррогатами алкоголя проинформированы власти города, райгосадминистрация Уманского района, городская и районная прокуратура, отдел Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, руководители Международного благотворительного фонда имени рабе Нахмана, палаточных городков и медицинские амбулатории.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбе в Черкасской области.