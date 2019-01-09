В Украине от гриппа умерла 16-летняя девушка

Ребенок не был вакцинирован против гриппа.

В Ривненской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района.

Она обратилась за медицинской помощью 2 января и сразу была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, сообщает Ривненский областной лабораторный центр.

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"Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными, и 7 января девушка скончалась. Диагноз - грипп А, вирусный энцефалит. Лабораторно был подтвержден диагноз "грипп". При исследовании материала обнаружили РНК вируса гриппа А(H3N2). Ребенок не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.